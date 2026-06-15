हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAUS Vs BAN ODI 2026: कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन

AUS Vs BAN ODI 2026: कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन

AUS Vs BAN ODI 2026: बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे वनडे में कोनोली ने अपनी क्षमता साबित करते हुए न सिर्फ अपना पहला शतक लगाया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर सूपड़ा साफ होने से बचाया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 15 Jun 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

कूपर कोनोली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अगले बड़े स्टार बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है. बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे वनडे में कोनोली ने अपनी क्षमता साबित करते हुए न सिर्फ अपना पहला शतक लगाया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर सूपड़ा साफ होने से बचाया.

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य दिया था. कूपर कोनोली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए थे. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से उतरा था.

दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन कोनोली ने अपना धैर्य नहीं खोया. 134 गेंदों पर 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 149 रन की पारी खेलकर टीम को 3 गेंदों पहले 1 विकेट से जीत दिलाने में यादगार भूमिका निभाई.

यह भी पढे़ं- Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल

कोनोली 48.3 ओवर में नौवें विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 4 रन बनाने थे. ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 9 विकेट पर 277 रन बनाकर मैच 1 विकेट से जीता. कप्तान जोश इंग्लिस ने 21, मार्नस लाबुशेन ने 29, कैमरन ग्रीन ने 27, और ओलिवर पिक ने 27 रन बनाए.

बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम ने 6 विकेट लिए, हालांकि उनका यह प्रदर्शन उनकी टीम के काम नहीं आ सका.

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 274 रन बनाए थे. टीम के लिए सर्वाधिक 83 रन तौहिद हृदोय ने बनाए थे. इसके अलावा, लिटन दास 58 और मोसद्दक हुसैन 56 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोवियर डोहर्टी और मैट रेनशॉ ने 2-2 विकेट लिए.

तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है. कोनोली की पारी नहीं आई होती, तो ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में भी हार का सामना करना पड़ता.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की बंपर धुनाई, भारत ने ठोक डाले 170 रन, मंधाना-घोष चमकीं; अंतिम 2 ओवर में बने 38

Published at : 15 Jun 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Aus Vs Ban Cooper Connolly ODI SERIES 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
AUS Vs BAN ODI 2026: कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन
कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन
स्पोर्ट्स
'हनुमान जी...', पाकिस्तान को आधी टीम को समेटने के बाद दीप्ति शर्मा का बयान वायरल; जानें क्या कहा
'हनुमान जी', पाकिस्तान को आधी टीम को समेटने के बाद दीप्ति शर्मा का बयान वायरल
स्पोर्ट्स
IND W Vs PAK W 2026: दीप्ति शर्मा महिला टी20 विश्व कप में ऐसा करिश्मा करने वाली तीसरी भारतीय गेंदबाज़ बनी, जानिए रिकॉर्ड के बारे में सब
दीप्ति शर्मा महिला टी20 विश्व कप में ऐसा करिश्मा करने वाली तीसरी भारतीय गेंदबाज़ बनी, जानिए रिकॉर्ड के बारे में सब
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन की शानदार पारी के बावजूद स्मृति मंधाना से छिन गया प्लेयर ऑफ द मैच, किस खिलाड़ी ने मारी बाजी
पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन की शानदार पारी के बावजूद स्मृति मंधाना से छिन गया प्लेयर ऑफ द मैच, किस खिलाड़ी ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान
IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
विश्व
अमेरिका ईरान के बीच हो गया शांति समझौता, ट्रंप ने किया ऐलान, होर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी
अमेरिका ईरान के बीच हो गया शांति समझौता, ट्रंप ने किया ऐलान, होर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
ट्रेंडिंग
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget