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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन पैरा गेम्स: निषाद कुमार ने लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप में भी जीता गोल्ड, रच दिया इतिहास

एशियन पैरा गेम्स: निषाद कुमार ने लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप में भी जीता गोल्ड, रच दिया इतिहास

2026 एशियन पैरा गेम्स में भारत के निषाद कुमार ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया. वह यह अनोखा कमाल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 20 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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2026 एशियन पैरा गेम्स में भारत के निषाद कुमार ने मंगलवार को इतिहास रच दिया. निषाद ने ऊंची कूद (हाई जंप) में गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले 2026 एशियन पैरा गेम्स में ही निषाद कुमार लंबी कूद (लॉन्ग जंप) में भी गोल्ड मेडल जीते थे. इस तरह वह एक एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं. 

निषाद कुमार ने मंगलवार को पुरुषों की ऊंची कूद टी47 स्पर्धा में नए रिकॉर्ड के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे वह किसी एक एशियाई पैरा खेलों में दो गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. उन्होंने सोमवार को लंबी कूद टी47 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था. 

निषाद ने ऊंची कूद में 2.04 मीटर से अधिक की दूरी तय करके खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता. अंकुर धामा (पुरुषों की 5000 मीटर टी11 और 1500 मीटर टी11) और भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी (महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन और मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन) ने चीन के हांगझोउ में पिछले एशियाई पैरा खेलो में दो-दो स्वर्ण पदक जीते थे. टी47 श्रेणी ऊपरी अंगों की अक्षमता वाले एथलीटों के लिए है. 

गोल्ड मेडल जीतने के बाद निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की ऊंचाई पार करने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली. हालांकि, 2.04 मीटर की उनकी रिकॉर्ड तोड़ छलांग ने उन्हें शीर्ष स्थान दिला दिया. उज्बेकिस्तान के मुहम्मदअबदुल्लोह तुरसुनजोनोव ने 1.94 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल (रजत पदक) जीता, जबकि थाईलैंड के अंगकर्ण चानाबून 1.75 मीटर की ऊंचाई पार कर ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) अपने नाम किया. 

निषाद का दाहिना हाथ उस समय कट गया था जब वह महज छह साल के थे. इस हादसे ने परिवार को झकझोर दिया, लेकिन निषाद ने अपनी शारीरिक अक्षमता को सफलता की राह में बाधा नहीं बनने दिया. 

यह भी पढ़ें- 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Nishad Kumar Asian Para Games Asian Para Games 2026 Nishad Kumar Gold Medal
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