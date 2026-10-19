एशियन पैरा गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है. भारतीय खिलाड़ियों के मैच ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शुरू हो गए थे. आज 19 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर पैरा एशियन गेम्स का पहला दिन है. भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन से लेकर एथलेटिक्स और तीरंदाजी सहित कई खेलों में एक्शन में दिखेंगे.

पहले दिन शीतल देवी तीरंदाजी के क्वालीफिकेशन राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं. उन्होंने महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी क्वालीफिकेशन इवेंट में 720 में से 704 का स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. शूटिंग में मोना अगरवाल से लेकर लॉन्ग जम्प में निषाद कुमार चुनौती पेश करेंगे. मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को कोई पदक नहीं मिला है.

पैरा पावरलिफ्टिंग में जसप्रीत कौर एक्शन में होंगी, उनके अलावा परमजीत कौर और मनीष कुमार भी भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे. 2022 पैरा एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा 53 मेडल जीते थे, भारतीय एथलीट एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे, जबकि बैडमिंटन में 21 मेडल आए थे.