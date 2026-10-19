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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Para Games 2026 Day 1 Live Updates: शीतल देवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, रच दिया इतिहास

Asian Para Games 2026 Day 1 Live Updates: शीतल देवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, रच दिया इतिहास

Asian Para Games Live: एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज 19 अक्टूबर को भारत एथलेटिक्स और स्विमिंग में मेडल जीत सकता है. शीतल देवी ने तीरंदाजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 19 Oct 2026 10:52 AM (IST)

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एशियन पैरा गेम्स 2026 डे 1 लाइव ब्लॉग
Source : ABP Live

Background

एशियन पैरा गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है. भारतीय खिलाड़ियों के मैच ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शुरू हो गए थे. आज 19 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर पैरा एशियन गेम्स का पहला दिन है. भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन से लेकर एथलेटिक्स और तीरंदाजी सहित कई खेलों में एक्शन में दिखेंगे.

पहले दिन शीतल देवी तीरंदाजी के क्वालीफिकेशन राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं. उन्होंने महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी क्वालीफिकेशन इवेंट में 720 में से 704 का स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. शूटिंग में मोना अगरवाल से लेकर लॉन्ग जम्प में निषाद कुमार चुनौती पेश करेंगे. मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को कोई पदक नहीं मिला है.

पैरा पावरलिफ्टिंग में जसप्रीत कौर एक्शन में होंगी, उनके अलावा परमजीत कौर और मनीष कुमार भी भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे. 2022 पैरा एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा 53 मेडल जीते थे, भारतीय एथलीट एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे, जबकि बैडमिंटन में 21 मेडल आए थे.

10:52 AM (IST)  •  19 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 1 Live Updates: अवनी लेखरा टॉप पर

महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल राउंड में अवनी लेखरा टॉप पर चल रही हैं. अवनी का स्कोर 146.8 है.

मोना अगरवाल अभी पांचवें पायदान पर हैं. उनका स्कोर 144.7 है.

10:35 AM (IST)  •  19 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 1 Live Updates: शीतल देवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तीरंदाजी में शीतल देवी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. उन्होंने महिला कंपाउंड तीरंदाजी के क्वालीफिकेशन राउंड में 720 में से 704 का स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया.

जम्मू कश्मीर से आने वाली 19 वर्षीय शीतल ने 72 बार निशाना साधा, जिनमें से 57 बार उन्होंने परफेक्ट-10 स्कोर किया. 

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