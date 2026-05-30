एशियन गेम्स के चयन के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में विनेश फोगाट 53kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. उन्होंने अपना पहला बाउट बड़े अंतर से जीत लिया है. उन्होंने हरियाणा की ज्योति को 7-1 से हराया. बता दें कि आज सुबह विनेश किस केटेगरी में खेलेंगी? इसको लेकर काफी बवाल हुआ था. दरअसल उन्हें जब बताया गया कि उन्हें सिर्फ 50kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा की इजाजत मिलेगी, तो महिला पहलवान ने इसका विरोध जताते हुए महासंघ पर भेदभाव का आरोप लगाया था.

विनेश फोगाट ने संभलकर शुरुआत की, उन्होंने दूसरे पीरियड से हावी होना शुरू किया. उन्होंने ज्योति के दाहिने पैर पर अटैक किया, उन्हें नीचे गिराकर 3-0 की बढ़त बनाई. ज्योति ने भी टांग पर हमला किया, लेकिन विनेश ने अच्छा बचाव किया और इसे नाकाम करते हुए फुर्ती से जवाबी हमला किया. इस मूव से उन्होंने 7-0 की बढ़त बनाई, ज्योति को एक 'पुशआउट' अंक मिला.

VIDEO | Asian Games selection trials: Wrestler Vinesh Phogat wins her opening bout against Jyoti from Haryana by 7-1, at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi.#NDA



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/AEEDWDtsjm — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद विनेश फोगाट का एशियन गेम्स में सिलेक्शन के लिए ट्रायल देने का रास्ता साफ हुआ था. वह 53kg में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. जब उनसे कहा गया कि उन्हें सिर्फ 50kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा की इजाजत मिलेगी तो उन्होंने इसका विरोध किया. WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने PTI को बताया कि विनेश ने जब आरोप लगाए तो हमने उनके वजन की इजाजत दी. उनका वजन 53.9 था, उन्हें 53kg केटेगरी में प्रतिस्पर्धा की इजाजत दे दी गई.

ट्रायल से पहले विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका इरादा कम से कम 2 सालों तक प्रतिस्पर्धी कुश्ती जारी रखने का है. उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि वजन कराने के लिए उन्हें लगभग एक घंटे इंतजार करना पड़ा और उन्हें और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं है और वह अपने खाने पीने का सामना भी खुद ही लाई हैं.