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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स: पहला सेट जीतने के बाद क्वार्टर-फाइनल हारी पीवी सिंधु

एशियन गेम्स: पहला सेट जीतने के बाद क्वार्टर-फाइनल हारी पीवी सिंधु

एशियन गेम्स में महिला टीम का क्वार्टर फाइनल जापान से है. पहले मैच में पीवी सिंधु अकाने यामागुची से हार गईं है. हालांकि उन्होंने पहला सेट जीतकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन अंतिम 2 सेट में पिछड़ गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से पहला मैच हार गई है. यामागुची के खिलाफ हुए इस मुकाबले में पीवी सिंधू ने पहला सेट 23-21 से जीत लिया था. दूसरे सेट में भी सिंधु ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 18-21 से हार गईं. तीसरे सेट में तो मुकाबला एकतरफा रहा और भारतीय स्टार खिलाड़ी हार गई.

रैंकिंग में दुनिया की नंबर-3 खिलाड़ी यामागुची के खिलाफ पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल के पहले मैच का पहला सेट जीत लिया था. हालांकि जापान की खिलाड़ी उस सेट में भी कड़ी टक्कर दी थी और करीबी सेट में सिंधु 23-21 से जीत गई थी.

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दूसरे सेट में यामागुची ने शानदार वापसी करते हुए 21-18 से जीत दर्ज की. पीवी सिंधु ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो ये सेट हार गई. तीसरे और अंतिम राउंड में सिंधु एकतरफा हार गई. यामागुची ने तीसरे सेट में सिंधु को 21-11 से हराया. इस तरह जापान की खिलाड़ी ने महिला टीम क्वार्टर फाइनल का पहला मैच 2-1 से जीत लिया.

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एशियन गेम्स में महिला बैडमिंटन टीम में भारत जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहला टाई हार गया है. भारत को उन्नति हुड्डा से उम्मीद है, जो वापसी करा सकती है. उन्नति का सामना विश्व नंबर-7 टोमोका मियाजाकी से होगा. वह शानदार प्रदर्शन कर भारत को बराबरी पर ला सकती है.

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पदक तालिका की बात करें तो खबर लिखे जाने तक भारत ने एशियन गेम्स 2026 में कुल 6 पदक जीते हैं, अभी भी पहले गोल्ड का इंतजार है. भारत ने 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज़ जीते हैं. पदक तालिका में भारत 12वें स्थान पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
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