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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स: 45 मिनट की देरी से शुरू होगा भारत और चीन का फाइनल, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

एशियन गेम्स: 45 मिनट की देरी से शुरू होगा भारत और चीन का फाइनल, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

महिला हॉकी में भारत और चीन की टीमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगी. हालांकि, यह फाइनल मैच 45 मिनट देरी से शुरू होगा. इस मैच को भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होना था.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Oct 2026 04:21 PM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में शुक्रवार को भारत और चीन के बीच महिला हॉकी का फाइनल खेला जाना है. यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होना था, लेकिन अब यह मैच 45 मिनट की देरी से शुरू होगा. इसके पीछे की वजह जान आप सिर पकड़ लेंगे. 

भारत और चीन के बीच एशियन गेम्स महिला हॉकी फाइनल 45 मिनट देरी से शुरू होगा, क्योंकि टीमों की बसें रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हैं. एक अधिकारी ने बताया कि रास्ते में एक हादसे की वजह से यह जाम लगा है. हालांकि इस हादसे का टीम बसों से कोई लेना-देना नहीं था. इस जाम की वजह से खिलाड़ी स्टेडियम देर से पहुंचेंगे. 

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भारत और चीन का यह गोल्ड मेडल मैच अब भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा. टीम इंडिया से गोल्ड मेडल की उम्मीद है. मैच स्थानीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होना था, लेकिन अब 7:45 से शुरू होगा. भारत के टाइम की बात करें तो यह मुकाबला शाम 4:15 बजे से शुरू होगा.

भारत के लिए शानदार गुजर रहा आज का दिन 

जापान में खेले जा रहे 2026 एशियन गेम्स में शुक्रवार का दिन भारत के लिए शानदार बीत रहा है. बॉक्सर अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से मात दी. भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 2026 एशियन गेम्स में पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीता है. गोल्ड मेडल के मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुलमाझिद कुदिएव के खिलाफ शुरुआत में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 10-9 से रोमांचक जीत दर्ज की. 

परवीन हुड्डा और लवलीना ने भी गोल्ड मेडल जीता. आर्चरी में भारत की महिला टीम ने इतिहास रचा है. भारतीय टीम ने साउथ कोरिया की बादशाहत खत्म करते हुए एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता. वहीं मिक्स्ड रिकर्व टीम भी सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही. पुरुष रिकर्व टीम ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया. अब भारतीय महिला हॉकी टीम से भी देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Hockey Asian Games INDIA Vs CHINA Asian Games 2026 India Vs China Final
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