Asian Games Day 6 Live Update: अफगानिस्तान की दमदार जीत, जापान को 48 रनों से हराया
Asian Games Live Updates: आज एशियन गेम्स 2026 में छठा दिन है. भारत की झोली में अब तक एक गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं. पदक तालिका में भारत 13वें स्थान पर है.
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2026 एशियन गेम्स का छठा दिन है. भारत की झोली में अब तक 14 मेडल आ चुके हैं, जिनमें एक गोल्ड 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं और भारत पदक तालिका में 13वें स्थान पर है. शूटिंग में पांचवां दिन भारत के लिए बहुत खराब गया था, जहां मनु भाकर भी पदक जीतने से रह गई थीं. उनके पास अब भी 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने का मौका है.
आज एथलेटिक्स में भारत के खिलाड़ी पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे. भारत की 4x400 मिक्स्ड रिले टीम अपने पदक का रंग बदलना चाहेगी, जिसने 2022 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता था. महिला ट्रिपल जम्प के फाइनल में निहारिका वशिष्ठ और आशा इलांगो, वहीं महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में सीमा भाग लेंगी.
आज भारत की मेंस हॉकी टीम एक्शन में दिखेगी, उसका सामना दक्षिण कोरिया से होगा. इसके अलावा भारत की मेंस और वीमेंस कबड्डी टीम आज एक्शन में दिखने वाली हैं. मेंस की 100 मीटर स्प्रिन्ट में गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कूजुर भी मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगे. रोशिबीना देवी वुशू की महिला 60 किलोग्राम स्पर्धा में गोल्ड मेडल के लिए चीन की शियाऊ झांग से भिड़ेंगी. रोशिबीना ने 2018 में ब्रॉन्ज, 2022 में सिल्वर और अब 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर अपना सेट पूरा करना चाहेंगी.
जिम्नास्टिक्स में प्रणति नायक और शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल और स्कीट इवेंट में मेडल की उम्मीद होगी. अब तक सिर्फ भारत की महिला क्रिकेट टीम ही गोल्ड पर निशाना साध सकी है.
Asian Games Day 6 Live Update: अफगानिस्तान ने जापान को हराया
मेंस क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने जापान को 48 रनों से हरा दिया है. 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई जापान की टीम 81 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह ग्रुप ए का मैच है और टेबल के टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीम क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी.
Asian Games Day 6 Live Update: जीत की ओर अफगानिस्तान
मेंस क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में अफगानिस्तान जीत की तरफ बढ़ रहा है. अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए थे. 14 ओवरों के खेल में जापान 63 रन बनाकर 8 विकेट गंवा चुका है. जापान को अब भी जीत के लिए 67 रन बनाने हैं.