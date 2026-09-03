Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह

Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Sep 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने गुरुवार (03 सितंबर) को 2026 एशियाई खेलों के लिए 77 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड टीम का एलान किया. इसमें स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का नाम गायब रहा. इंजरी के चलते बाकी पूरे सीजन से बाहर होने वाले नीरज की जगह टीम में यशवीर सिंह को शामिल किया. यशवीर ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अब उन्हें 19 सितंबर से 04 अक्टूबर के बीच जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया है. 

बता दें कि नीरज को पहले 73 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन इंजरी के चलते उन्हें मजबूरन बाहर होना पड़ा. इसके साथ नीरज अब जकार्ता 2018 और हांगझोऊ 2023 के एशियाई खेलों में जीते गए मेडल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. जैवलिन के लिए 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें यशवीर के अलावा रोहित यादव भी शामिल हैं. शुरू में मंजूर की गई टीम में 6 और एथलीट को जोड़ा गया है. इन खिलाड़ियों में 200 मीटर धाविका हरिता भद्रा, क्वार्टर-माइलर किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जम्पर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार शामिल हैं. 

ट्रैक एंड फील्ड टीम, खेल और खिलाड़ी 

  1. गुरिंदरवीर सिंह: 100 मीटर / 4x100 मीटर मिक्सड रिले
  2. अनिमेष कुजूर: 100 मीटर / 200 मीटर / 4x100 मीटर मिक्सड रिले
  3. विशाल टी के: 400 मीटर / 4x400 मीटर रिले
  4. राजेश रमेश: 400 मीटर / 4x400 मीटर रिले
  5. मनु टी एस: 4x400 मीटर रिले / 4x400 मीटर मिक्सड रिले
  6. धर्मवीर चौधरी: 4x400 मीटर रिले
  7. मोहम्मद अशफाक: 4x400 मीटर रिले
  8. जय कुमार: 4x400 मीटर रिले / 4x400 मीटर मिक्सड रिले
  9. मोहम्मद अफसल पी: 800 मीटर
  10. कृष्ण कुमार: 800 मीटर
  11. यूनुस शाह: 1500 मीटर
  12. गुलवीर सिंह: 1500 मीटर / 5000 मीटर / 10000 मीटर
  13. अविनाश साबले: 3000 मीटर स्टीपलचेज
  14. यशस पी: 400 मीटर हर्डल्स
  15. संतोष तमिलरासन: 400 मीटर हर्डल्स
  16. श्रीशंकर एम: लॉन्ग जंप
  17. शाहनवाज खान: लॉन्ग जंप
  18. प्रवीन चित्रवेल: ट्रिपल जंप
  19. कार्तिक उन्नीकृष्णन: ट्रिपल जंप
  20. देव मीणा: पोल वॉल्ट
  21. कुलदीप कुमार: पोल वॉल्ट
  22. सर्वेश अनिल कुशारे: हाई जंप
  23. आदर्श राम: हाई जंप
  24. रणवीर सिंह: शॉटपुट
  25. तजिंदरपाल सिंह तूर: शॉटपुट
  26. यशवीर सिंह: जैवलिन थ्रो (भाला फेंक)
  27. रोहित यादव: जैवलिन थ्रो (भाला फेंक)
  28. दमनीत सिंह: हैमर थ्रो
  29. प्रवीन कुमार: हैमर थ्रो
  30. तेजस्विन शंकर: डेकाथलॉन
  31. तौफीक एन: डेकाथलॉन
  32. सावन बारवाल: मैराथन
  33. कार्तिक करकेरा: मैराथन
  34. प्रणव गुरव: 4x100 मीटर मिक्सड रिले
  35. हरिता भद्रा: 200 मीटर / 4x100 मीटर मिक्सड रिले
  36. उन्नति बोलंडा: 200 मीटर / 4x100 मीटर मिक्सड रिले
  37. प्राची: 400 मीटर / 4x400 मीटर रिले
  38. किरण पहल: 400 मीटर / 4x400 मीटर रिले
  39. गौतमी जयरामन: 800 मीटर
  40. पूजा: 800 मीटर / 1500 मीटर
  41. पारुल चौधरी: 1500 मीटर / 3000 मीटर स्टीपलचेज़ / 5000 मीटर
  42. सीमा: 5000 मीटर / 10000 मीटर
  43. अंकिता: 3000 मीटर स्टीपलचेज़
  44. ज्योति याराजी: 100 मीटर हर्डल्स
  45. नंदिनी के: 100 मीटर हर्डल्स
  46. विथ्या रामराज: 400 मीटर हर्डल्स / 4x400 मीटर रिले
  47. अनु आर: 400 मीटर हर्डल्स
  48. एंसी सोजन ई: लॉन्ग जंप
  49. शैली सिंह: लॉन्ग जंप
  50. आई. आशा इलांगो: ट्रिपल जंप
  51. निहारिका वशिष्ठ: ट्रिपल जंप
  52. सिंधुश्री जी: पोल वॉल्ट
  53. बारानिका इलांगोवन: पोल वॉल्ट
  54. पूजा: हाई जंप
  55. सुप्रिया बी: हाई जंप
  56. मनप्रीत कौर: शॉटपुट
  57. कृष्णा जयशंकर: शॉटपुट
  58. अन्नू रानी: जैवलिन थ्रो (भाला फेंक)
  59. सीमा: डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक)
  60. सान्या यादव: डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक)
  61. अनुष्का यादव: हैमर थ्रो
  62. तान्या चौधरी: हैमर थ्रो
  63. मंजू रानी: फुल मैराथन रेसवॉक
  64. प्रियंका गोस्वामी: फुल मैराथन रेसवॉक
  65. पूजा: हेप्टाथलॉन
  66. अनामिका के ए: हेप्टाथलॉन
  67. सुदेशना शिवणकर: 4x100 मीटर रिले
  68. स्नेहा एस एस: 4x100 मीटर रिले / मिक्सड 4x100 मीटर रिले
  69. नित्या गांधे: 4x100 मीटर रिले
  70. तमन्ना: 4x100 मीटर रिले / मिक्सड 4x100 मीटर रिले
  71. श्राबणी नंदा: 4x100 मीटर रिले
  72. अभिनाया राजराजन: 4x100 मीटर रिले
  73. नीरू पाठक: 4x400 मीटर रिले
  74. रशदीप कौर: 4x400 मीटर रिले / मिक्सड 4x400 मीटर रिले
  75. अंसा बाबू: 4x400 मीटर रिले / मिक्सड 4x400 मीटर रिले
  76. पुवम्मा आर: 4x400 मीटर रिले
  77. सलोनी नागर: 4x400 मीटर रिले

 

यह भी पढ़ें: 2026 एशियन गेम्स: 768 सदस्यीय भारतीय दल को मिली मंजूरी, गौतम गंभीर का नाम गायब

Published at : 03 Sep 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Neeraj Chopra Asian Games 2026 Yashvir Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
स्पोर्ट्स
2026 एशियन गेम्स: 768 सदस्यीय भारतीय दल को मिली मंजूरी, गौतम गंभीर का नाम गायब
2026 एशियन गेम्स: 768 सदस्यीय भारतीय दल को मिली मंजूरी, गौतम गंभीर का नाम गायब
स्पोर्ट्स
'कुछ लोग ऐसे होते...' हनुमान अंश देख हैरान हुए वीरेंद्र सहवाग, शेयर किया वीडियो
'कुछ लोग ऐसे होते...' हनुमान अंश देख हैरान हुए वीरेंद्र सहवाग, शेयर किया वीडियो
स्पोर्ट्स
धोनी के IPL भविष्य पर खुला नया राज, 'Impact Player' पर पूर्व साथी का बड़ा बयान
धोनी के IPL भविष्य पर खुला नया राज, 'Impact Player' पर पूर्व साथी का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली वालों को मिला लंबा वीकेंड, 11 सितंबर को सब कुछ बंद, उपराज्यपाल का ऐलान
दिल्ली वालों को मिला लंबा वीकेंड, 11 सितंबर को सब कुछ बंद, उपराज्यपाल का ऐलान
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
2026 एशियन गेम्स: 768 सदस्यीय भारतीय दल को मिली मंजूरी, गौतम गंभीर का नाम गायब
2026 एशियन गेम्स: 768 सदस्यीय भारतीय दल को मिली मंजूरी, गौतम गंभीर का नाम गायब
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
Embed widget