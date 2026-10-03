Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड

एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड

Aman Sehrawat Gold Medal Asian Games 2026: भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को हराया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Oct 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को चित्त कर दिया. मुकाबला आखिरी मिनट तक रोमांचक बना रहा, जिसमें अमन ने नॉर्थ कोरिया के चोंग सोंग को 11-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है. यह 2026 एशियन गेम्स में भारत का 20वां और कुश्ती में कुल दूसरा गोल्ड मेडल है. यह अमन सहरावत का एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल है. 2022 के एशियाई खेलों में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था.

कुश्ती का मुकाबला 6 मिनट तक चलता है, जिसमें तीन-तीन मिनट के 2 राउंड खेले जाते हैं. अमन ने 2-0 से शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी और पहले 3 मिनट समाप्त होने तक भी अपने कोरियाई प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे थे. मगर चोंग सोंग ने अगले 3 मिनट में दिखाया कि वह क्यों वर्ल्ड नंबर-1 हैं. उन्होंने मुकाबले के चौथे और पांचवें मिनट को पूरी तरह डोमिनेट किया, जबकि अमन सहरावत थके हुए नजर आने लगे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
IND vs WI 3rd ODI Live Score: भारत का स्कोर 50 के पार, रोहित शर्मा पकड़ रहे रफ्तार; गायकवाड़ भी क्रीज पर
LIVE: भारत का स्कोर 50 के पार, रोहित शर्मा पकड़ रहे रफ्तार
स्पोर्ट्स
Asian Games Medal Tally: पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 
पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: क्रिकेट के बाद भारत ने कुश्ती में जीता गोल्ड, अमन सहरावत ने फाइनल में हान चोंग को हराया
LIVE: क्रिकेट के बाद भारत ने कुश्ती में जीता गोल्ड, अमन सहरावत ने फाइनल में हान चोंग को हराया
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Asian Games Final Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल
Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल

आखिरी मिनट में पलटा मैच

जब मुकाबले में सिर्फ एक मिनट बचा था, तब चोंग सोंग को अमन पर 7-6 की बढ़त हासिल थी. जिस तरह नॉर्थ कोरियाई पहलवान आक्रामक रुख दिखा रहा था, उससे लग रहा था कि अब अमन सहरावत पिछड़ते चले जाएंगे. मगर आखिरी एक मिनट में चोंग सोंग अपनी ही आक्रामकता में फंसते चले गए, जिसका फायदा अमन को मिला.

आखिरी मिनट में अमन ने अपने विरोधी पहलवान के टेकडाउन के प्रयास पर काउंटर अटैक किया और जवाब में उसे ही मैट पर पटकते हुए 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए. इसी बीच नॉर्थ कोरियाई खेमे ने रेफरी के फैसले को चैलेंज भी किया, लेकिन वह उन्हीं पर उल्टा पड़ा. अंत में अमन सहरावत ने 11-7 से जीत दर्ज की. 

भारत के पास 20 गोल्ड मेडल

अमन सहरावत ने भारत को एशियन गेम्स में 20वां गोल्ड मेडल दिलाया. अब तक 2026 एशियन गेम्स में भारत ने 20 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल मिलाकर 82 पदक जीत लिए हैं और मेडल टेबल में भारत पांचवें स्थान पर है.

यह भी पढ़ें:

Asian Games Medal Tally: पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
WRESTLING Aman Sehrawat Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs WI 3rd ODI Live Score: भारत का स्कोर 50 के पार, रोहित शर्मा पकड़ रहे रफ्तार; गायकवाड़ भी क्रीज पर
LIVE: भारत का स्कोर 50 के पार, रोहित शर्मा पकड़ रहे रफ्तार
स्पोर्ट्स
Asian Games Medal Tally: पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 
पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: क्रिकेट के बाद भारत ने कुश्ती में जीता गोल्ड, अमन सहरावत ने फाइनल में हान चोंग को हराया
LIVE: क्रिकेट के बाद भारत ने कुश्ती में जीता गोल्ड, अमन सहरावत ने फाइनल में हान चोंग को हराया
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Asian Games Final Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल
Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
दिल्ली NCR
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
LIVE: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
एग्रीकल्चर
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
ट्रेंडिंग
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget