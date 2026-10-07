ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सExplained: अलग-अलग राज्यों में इनाम की राशि अलग क्यों? हरियाणा में ₹3 करोड़, कर्नाटक में सिर्फ ₹35 लाख

Explained: अलग-अलग राज्यों में इनाम की राशि अलग क्यों? हरियाणा में ₹3 करोड़, कर्नाटक में सिर्फ ₹35 लाख

21 गोल्ड मेडल में 14 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, लेकिन एक ही मेडल के लिए अलग-अलग राज्यों में इनाम की राशि अलग होना नई बात नहीं है. हरियाणा में 1 करोड़, तो कर्नाटक में 35 लाख रुपए का इनाम है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 07 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स 2026 में जब भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की बरसात की, तो हर राज्य ने अपने खिलाड़ियों को नकद इनाम का ऐलान किया. इस बार मामला सिर्फ पदकों का नहीं, बल्कि उस इनाम के 'रंग' का है, जो हर राज्य में अलग-अलग निकला. कोई राज्य ब्रॉन्ज पदक पर 75 लाख रुपए दे रहा है, तो कोई गोल्ड मेडल पर 35 लाख रुपए. यही वजह है कि एक ही टीम में खेलने वाले दो खिलाड़ियों को एक ही मेडल के लिए अलग-अलग रकम मिल रही है. इस पूरे मामले को दो हिस्सों यानी पदक और इनाम में समझते हैं...

ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां दबाव के बाद सरकार ने इनामी राशि बढ़ा दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
स्पोर्ट्स
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
स्पोर्ट्स
अजीत अगरकर की वजह से नहीं हो रही थी भुवनेश्वर कुमार की वापसी! आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
अजीत अगरकर की वजह से नहीं हो रही थी भुवनेश्वर कुमार की वापसी! आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

हिस्सा- 1: किस राज्य के हिस्से में कितने पदक आए?

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कुल 85 पदक जीते. इसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं. अगर राज्यों के हिसाब से देखें, तो हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते.


Explained: अलग-अलग राज्यों में इनाम की राशि अलग क्यों? हरियाणा में ₹3 करोड़, कर्नाटक में सिर्फ ₹35 लाख

हिस्सा- 2: किस राज्य ने अपने खिलाड़ी को कितनी रकम दी?

केंद्र सरकार की ओर से एशियन गेम्सों के व्यक्तिगत गोल्ड मेडल पर 30 लाख रुपए, सिल्वर पर 20 लाख रुपए और ब्रॉन्ज पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन असली फर्क राज्यों के इनाम में है.

  • हरियाणा: गोल्ड मेडल पर 3 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज पर 75 लाख रुपए दिए जाते हैं.
  • उत्तर प्रदेश: गोल्ड पर 3 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज पर 75 लाख रुपए का ऐलान किया गया है. UP के गुलवीर सिंह को एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पांच पदकों के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो राज्य के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी रकम है.
  • पंजाब: गोल्ड पर 1 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 75 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख मिलते हैं.
  • हिमाचल प्रदेश: पदक विजेताओं के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपए की घोषणा की है. मैराथन सिल्वर विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़ और महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ मिलेंगे. कबड्डी की गोल्ड विजेता टीम की चार खिलाड़ियों को 33.33 लाख प्रत्येक मिलेंगे.
  • तमिलनाडु: गोल्ड पर 75 लाख रुपए, सिल्वर पर 50 लाख और ब्रॉन्ज पर 30 लाख दिए जा रहे हैं.
  • केरलम: गोल्ड पर 50 लाख, सिल्वर पर 30 लाख और ब्रॉन्ज पर 20 लाख का प्रावधान है.
  • मणिपुर: गोल्ड पर 25 लाख, सिल्वर पर 20 लाख, ब्रॉन्ज पर 15 लाख और प्रतिभागियों को 5 लाख मिलेंगे.
  • मिजोरम: महिला हॉकी टीम की गोल्ड विजेता लालरेमसियामी और लालथांतलुआंगी को 25-25 लाख देने का ऐलान किया है.
  • ओडिशा: हॉकी टीम के गोल्ड विजेता खिलाड़ियों को 11 लाख रुपए प्रत्येक देने की घोषणा की है.
  • पश्चिम बंगाल: गोल्ड पर 5 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 4 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 2 करोड़ देने का ऐलान किया गया है.
  • गुजरात: निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन को दो सिल्वर पदकों के लिए 1.33 करोड़ दिए हैं.
  • महाराष्ट्र: गोल्ड पर 1 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 75 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख दिए जाते हैं.
  • राजस्थान: ओलंपिक गोल्ड पर 3 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ देने का प्रावधान है.
  • कर्नाटक: शुरुआत में यहां गोल्ड मेडल पर सिर्फ 35 लाख, सिल्वर पर 25 लाख और ब्रॉन्ज पर 15 लाख देने का प्रावधान था.

कर्नाटक में इसी मामले को लेकर एशियन गेम्सों की गोल्ड विजेता एथलीट एम.आर. पूवम्मा ने नाराजगी जताई. पूवम्मा ने कहा कि जब अन्य राज्य करोड़ों में इनाम दे रहे हैं, तो कर्नाटक में सिर्फ 35 लाख देना खिलाड़ियों के लिए नाकाफी है. पूवम्मा ने यह भी बताया कि जीत के बाद कर्नाटक सरकार की ओर से उन्हें कोई बधाई संदेश या कॉल तक नहीं आया.

6 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक सरकार ने इनामी राशि में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया. अब गोल्ड मेडल पर 1 करोड़ रुपए, सिल्वर पर 75 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख मिलेंगे. साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाएगा.

कर्नाटक के 8 पदक विजेताओं को कुल 8 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी. इनमें श्रेयंका पाटिल को क्रिकेट गोल्ड के लिए 1 करोड़, एम.आर. पूवम्मा को रिले में गोल्ड और सिल्वर के लिए 1.75 करोड़, तिलोत्तमा सेन को निशानेबाजी में सिल्वर के लिए 75 लाख, आयुष शेट्टी और स्नेहा एस.एस. को ब्रॉन्ज के लिए 50-50 लाख रुपए मिलेंगे.

लेकिन अलग-अलग राज्यों के इनाम में इतना फर्क क्यों?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खेल राज्य का विषय है और हर राज्य की अपनी खेल नीति और बजट होता है. जिन राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बजट है, वे ज्यादा इनाम दे पाते हैं. हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य खेलों में पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं, इसलिए वहां इनाम भी ज्यादा है. वहीं, कुछ राज्यों में बजट की कमी के कारण इनाम कम रहता है. इसके अलावा, कुछ राज्यों में खेल विभाग का प्रशासनिक ढांचा और नीति का अमल भी अलग होता है, जिससे इनाम की राशि तय होती है.

ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह ने इस असमानता पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि एक ही टीम में खेलने वाली किरण पहल (हरियाणा) को 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जबकि पूवम्मा (कर्नाटक) को सिर्फ 35 लाख रुपए. विजेंदर ने कहा, 'बहुत गलत बात है. सभी खिलाड़ियों को बराबर कैश प्राइज मिलना चाहिए.' विजेंदर ने यह भी कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए ताकि सभी खिलाड़ियों को एक समान इनाम मिले.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Gold Silver Sports News Asian Games Explainer CRICKET Asian Games 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
स्पोर्ट्स
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
स्पोर्ट्स
अजीत अगरकर की वजह से नहीं हो रही थी भुवनेश्वर कुमार की वापसी! आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
अजीत अगरकर की वजह से नहीं हो रही थी भुवनेश्वर कुमार की वापसी! आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' अब OTT पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'आवारापन 2' अब ओटीटी पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
एग्रीकल्चर
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget