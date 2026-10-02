जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे 2026 एशियन गेम्स में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया. 2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए आज (शुक्रवार) का दिन बेहद खास रहा. भारत ने आज एक मिनट में दो गोल्ड मेडल जीते. आज भारत के नाम कुल 10 मेडल रहे, जिसमें 6 गोल्ड शामिल हैं.

अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा की तिकड़ी ने आर्चरी में वूमेंस टीम रिकर्व में गोल्ड मेडल जीता. महिला बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया. पुरुष बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने और पुरुष रेसलिंग में सुजीत कलकल ने गोल्ड मेडल जीता. अंत में भारतीय महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2026 एशियन गेम्स में शुक्रवार को इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता. यह एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल रहा. इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने कमाल किया. दोनों महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीते.

पुरुष बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम भारवर्ग में अंकुश पंघाल ने इतिहास रचा. उन्होंने भी गोल्डन पंच लगाया. उनके अलावा रेसलिंग पुरुष 65 किलोग्राम भारवर्ग में सुजीत कलकल ने भी गोल्ड मेडल जीता. भारत की वूमेंस टीम रिकर्व, जिसमें अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद और कीर्ति शर्मा की तिकड़ी थी, ने भी आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता. इस तरह भारत की झोली में आज कुल 6 गोल्ड मेडल आए.

भारत ने एशियन गेम्स में आज 6 गोल्ड मेडल के अलावा 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए. इसके साथ ही भारत की कुल पदकों की संख्या अब 76 हो गई है. इस बार भारत का मेडल का शतक पूरा करना मुश्किल है, लेकिन अभी मेडल टैली में इजाफा हो सकता है. शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत सकती है. क्रिकेट के फाइनल में भारतीय टीम को मुकाबला पाकिस्तान से होगा.

इन खेलों में इन खिलाड़ियों ने आज जीते मेडल

अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा- आर्चरी- वूमेंस टीम रिकर्व- गोल्ड मेडल

कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मदेवरा- आर्चरी- मिक्स्ड टीम रिकर्व- सिल्वर मेडल

नेत्रा कुमानन- सेलिंग- वूमेंस डिंघी- ब्रॉन्ज मेडल

लवलीना बोरगोहेन- बॉक्सिंग- वूमेंस 75 किग्रा- गोल्ड मेडल

धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे- आर्चर- मेंस टीम- सिल्वर मेडल

टीम इंडिया- सेपरटकरा- मेंस क्वाड्रेट- ब्रॉन्ज मेडल

परवीन हुड्डा- बॉक्सिंग- वूमेंस 65 किग्रा- गोल्ड मेडल

अंकुश पंघाल- बॉक्सिंग- मेंस 80 किग्रा- गोल्ड मेडल

सुजीत कलकल- रेसलिंग- मेंस 65 किग्रा- गोल्ड मेडल

टीम इंडिया- हॉकी- वूमेंस- गोल्ड मेडल

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