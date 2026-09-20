एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया से जुड़े 3 नए खिलाड़ी, RCB के 2 स्टार गेंदबाजों को मिली जगह

एशियन गेम्स में उतरने से पहले टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया है. जापान पहुंची श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के साथ तीन गेंदबाज भी जुड़ गए हैं, जो नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों के सामने अपनी गेंदों से चुनौती पेश करेंगे. इस तीन खिलाड़ियों में रासिख सलाम डार, विक्की ओसवाल और कार्तिक त्यागी का नाम शामिल है. लेकिन, ये तीनों मुख्य टीम का हिस्सा नहीं हैं और अभ्यास के लिए टीम के साथ रहेंगे.

राष्ट्रीय टीम चुनने वालों ने जम्मू-कश्मीर के रासिख सलाम डार, महाराष्ट्र के विक्की ओस्तवाल और उत्तर प्रदेश के कार्तिक त्यागी को जापान जाने वाले भारतीय दल के साथ जोड़ा है. तीनों मुख्य टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उन्हें नेट गेंदबाज के तौर पर टीम के साथ भेजा गया है. इनकी जिम्मेदारी प्रैक्टिस में भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी कराने की होगी.

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RCB के खिलाड़ी का भी नाम

इस तीन खिलाड़ियों में रासिख सलाम डार और विक्की ओसवाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े हैं. वहीं, तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं. यानी टीम के साथ दो RCB खिलाड़ी और एक KKR खिलाड़ी नेट्स में गेंदबाजी करते नजर आएंगे.

जापान के खिलाफ पहला मुकाबला

भारतीय टीम जापान में 21 सितंबर को प्रैक्टिस करेगी. इसके बाद 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में जापान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच के बाद भारतीय टीम कुछ दिन सानो में रुककर प्रैक्टिस करेगी और फिर एशियन गेम्स के लिए नागोया रवाना होगी.

28 सितंबर से शुरू होगा भारत का अभियान

एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सीधे क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होना है. मुख्य टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के हटने के बाद 14 खिलाड़ी रह गए हैं, इसलिए जापान में अभ्यास के लिए इन तीन एक्स्ट्रा गेंदबाजों को साथ रखना टीम की तैयारी में मदद करेगा.

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