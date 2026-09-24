गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफेडरेशन की वजह से नहीं मिला गोल्ड, रोइंग में ब्रॉन्ज मिलने पर सतनाम-सलमान भड़के

फेडरेशन की वजह से नहीं मिला गोल्ड, रोइंग में ब्रॉन्ज मिलने पर सतनाम-सलमान भड़के

एशियन गेम्स में रोइंग के डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज जीतने के बाद खिलाड़ियों ने टीम में बदलाव को लेकर फेडरेशन पर सवाल उठाए और गोल्ड का मौका गंवाने की बात कही.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भी भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान खुश नहीं दिखे. पुरुष डबल स्कल्स में तीसरे स्थान पर रहने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने टीम में आखिरी समय पर किए गए बदलावों को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि अगर टीम में अचानक बदलाव नहीं किया जाता तो भारत के पास गोल्ड जीतने का बेहतर मौका था.

रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार, रेस से करीब 5 दिन पहले टीम में बदलाव किया गया था. पहले अरविंद सिंह को पुरुष सिंगल स्कल्स, नवदीप सिंह और कुलविंदर सिंह को डबल स्कल्स और सतनाम, जाखड़ खान, सलमान खान और बलराज पंवार को क्वाड्रुपल स्कल्स में उतरना था. बदलाव के बाद बलराज को सिंगल स्कल्स में भेजा गया, जबकि सतनाम और सलमान की जोड़ी डबल स्कल्स में उतरी.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 6 Live: सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज, रिले टीम ने जीता सिल्वर; 17 मेडल पर पहुंचा भारत
LIVE: सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज, रिले टीम ने जीता सिल्वर; 17 मेडल पर पहुंचा भारत
स्पोर्ट्स
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 16 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटी सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास
16 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटी सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स

खिलाड़ियों ने लगाए बड़े आरोप

खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि उन्हें नए इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया. उनका दावा है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें वापस भेजने की बात कही गई थी. एक खिलाड़ी ने ये भी कहा कि उन्हें देश विरोधी तक कहा जा सकता था और उनके करियर पर असर पड़ सकता था. खिलाड़ियों का मानना है कि इन हालातों ने उनके गोल्ड जीतने के मौके को नुकसान पहुंचाया.

फेडरेशन ने बताई बदलाव की वजह

रोइंग फेडरेशन के अध्यक्ष बालाजी मराडापा ने इन फैसलों का बचाव किया. उन्होंने बताया कि खराब मौसम के वजह से चार दिन का मुकाबला दो दिन में करना पड़ा. ऐसे में खिलाड़ियों को कम समय में कई 2,000 मीटर रेस नहीं करानी थीं. उन्होंने कहा कि विदेशी विशेषज्ञ कोच एंथनी पैटरसन से सलाह लेने के बाद नए संयोजन बनाए गए थे.

चीन ने जीता गोल्ड

फाइनल में सतनाम और सलमान ने 6:13.25 का समय निकालकर ब्रॉन्ज जीता. चीन की जोड़ी ने 6:09.37 के समय के साथ गोल्ड, जबकि उज्बेकिस्तान ने 6:10.49 के साथ सिल्वर मेडल जीता. इससे पहले बलराज पंवार पुरुष सिंगल स्कल्स में 6:54.80 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे.

 

यह भी पढ़ें: 'इनको 17 साल नहीं लगते', भारत के टी20 वर्ल्ड पर जीतने गौतम गंभीर का तंज

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Rowing Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 6 Live: सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज, रिले टीम ने जीता सिल्वर; 17 मेडल पर पहुंचा भारत
LIVE: सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज, रिले टीम ने जीता सिल्वर; 17 मेडल पर पहुंचा भारत
स्पोर्ट्स
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 16 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटी सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास
16 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटी सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
बिहार
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
स्पोर्ट्स
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर
साउथ सिनेमा
साउथ की 9 अपकमिंग फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के छक्के छुड़ा देंगी
साउथ की 9 अपकमिंग फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के छक्के छुड़ा देंगी
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget