शनिवार (19 सितंबर) को ओपनिंग सेरेमनी के साथ एशियन गेम्स 2026 की आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है. वैसे तो इवेंट में खेल 17 सितंबर से ही शुरू हो गए थे. भारत के लिए शूटर मनु भाकर और कबड्डी के खिलाड़ी पवन सहरावत ने तिरंगा लहराते हुए भारतीय दल का नेतृत्व किया. दोनों ही खिलाड़ी पारंपरिक नेवी ब्लू ड्रेस में नजर आए. पहले शॉटपुट के खिलाड़ी तजविंदर सिंह तूर ध्वजवाहक थे, लेकिन अंतिम क्षणों में पवन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. तजविंदर को समय पर आधिकारिक किट नहीं मिल सकी थी.

बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुआ. जापान के सम्राट नारुहितो, रानी मासाको, शाही फैमिली के मेंबर, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट शेख जुआन बिन हमद अल थानी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कर्स्टी कोवेंट्री की मौजूदगी में एशियाई खेल के शुरू होने का एलान किया गया. सेरेमनी करीब 2 घंटों तक चली.

POV : You’re walking out along with our flag bearers at the Opening Cermony. 🥹🥹



The incredible moments as our contingent marches during the Opening Ceremony! As the @asiangames_2026 are officially open, here’s wishing our contingent the very best on a successful games ahead.… pic.twitter.com/Kipe4elYGv — Team India (@WeAreTeamIndia) September 19, 2026

इवेंट में 45 देश और क्षेत्र हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दल चीन का है जिसमें 800 खिलाड़ी हैं. सबसे पहले अफगानिस्तान परेड में शामिल हुआ. भारतीय दल में कुल 501 खिलाड़ी शामिल हैं, जो 36 खेलों में हिस्सा लेंगे. पिछले यानी 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल 106 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे. भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा था. यह अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस दफा भारतीय खिलाड़ी नया रिकॉर्ड बनाने से मैदान पर उतरेंगे.

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एशियन गेम्स में पहले ही हो चुकी है खेलों की शुरुआत

19 सितंबर को होने वाली ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही एशियाई खेलों में कुछ खेल शुरू हो चुके थे. उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर इवेंट शुरू होने का एलान हुआ. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही खेलों की शुरुआत हो गई है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है. यह एक तरह का रिवाज है. भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहले ही जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. इसी तरह कुछ और भी खेल हो चुके हैं. इवेंट का समापन 04 अक्टूबर को होगा.

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