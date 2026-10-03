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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games Medal Tally: पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 

Asian Games Medal Tally: पाकिस्तान को हराकर मेडल टैली में भारत की बड़ी छलांग, पदकों की संख्या 80 पार 

Asian Games 2026 India Medal Tally: भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 2026 एशियाई खेलों का 19वां गोल्ड जीता. इसके साथ भारत ने मेडल टैली में भी अच्छी छलांग लगाई.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Oct 2026 03:07 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट इवेंट में शनिवार (03 अक्टूबर) को भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. यह भारत का 19वां गोल्ड रहा. इसके साथ कुल मेडल की संख्या 80 के पार पहुंच गई. पिछले यानी 14वें दिन (02 अक्टूबर) भारत ने एक दिन में 6 गोल्ड जीतकर टैली में बड़ी छलांग लगाई थी. अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराकर भारतीय दल टैली में और ऊपर पहुंच गया है. 

भारत के खाते में लगातार एक बाद एक गोल्ड आ रहे हैं. अब तक आर्चरी यानी तीरंदाजी में सबसे ज्यादा 5 गोल्ड मेडल मिले हैं. बाकी बॉक्सिंग और शूटिंग में 3-3 गोल्ड आ चुके हैं. लगातार गोल्ड आने से टीम इंडिया टैली में ऊपर पहुंच रही है.

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5वें पायदान पर पहुंचा भारत 

19 गोल्ड के साथ भारत मेडल टैली में 5वें पायदान पर पहुंच गया है. टैली में चीन सबसे ऊपर है, जिनके पास 166 गोल्ड हैं. इसके बाद जापान दूसरे नंबर पर आता है, जिनके पास 77 गोल्ड हैं. कोरिया 37 गोल्ड के साथ तीसरे और उजबेकिस्तान 21 स्वर्ण पदक के साथ चौथे नंबर पर है. 

80 के पार पहुंची पदकों की संख्या 

भारत के कुल पदकों की संख्या 80 के पार पहुंच गई है. इस खबर को लिखे जाने तक कुल 81 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 19 गोल्ड के अलावा 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल हैं. 

भारतीय क्रिकेट टीम ने इस तरह फाइनल में पाकिस्तान को हराया 

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. अभिषेक ने 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के लगाकर 61 रन स्कोर किए. तिलक ने 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 51 रन स्कोर किए. 

चेज के लिए उतरी पाकिस्तान टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन तक ही पहुंच सकी. नंबर चार पर उतरे हसन नवाज ने 51 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. उनकी पारी सिर्फ जीत का अंतर ही कम कर सकी. भारत के लिए इस दौरान अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: अभिषेक या तिलक नहीं, इन 2 गेंदबाजों ने टीम इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल

Published at : 03 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
INDIA Asian Games 2026 Asian Games Medal Tally
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