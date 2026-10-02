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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सलवलीना बोरगोहेन ने रचा इतिहास, मैरी कॉम के बाद ऐसा करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय

लवलीना बोरगोहेन ने रचा इतिहास, मैरी कॉम के बाद ऐसा करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय

Asian Games 2026 Lovlina Borgohain: लवलीना बोरगोहेन ने भारत को एशियन गेम्स 2026 में कुल 12वां गोल्ड मेडल दिलाया है. उन्होंने फाइनल में चीन की बॉक्सर को हराया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 10:45 AM (IST)
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लवलीना बोरगोहेन ने 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने महिलाओं की 75 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में चीनी बॉक्सर बाओ जियी को 5-0 से हराया. पहले 2 राउंड के बाद लवलीना बहुत करीबी अंतर से आगे चल रही थीं, लेकिन अंतिम राउंड में लवलीना ने एकतरफा बढ़त बनाई. यह साल 2014 के बाद पहली बार है, जब भारत की किसी महिला बॉक्सर ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है.

वहीं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लवलीना ने पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड पर निशाना साधा है. 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था, लेकिन उसके चार साल बाद उन्होंने मेडल का रंग बदलने में सफलता पाई है. उनसे पहले भारत के लिए सिर्फ मैरी कॉम ही एशियन गेम्स की महिला बॉक्सिंग स्पर्धाओं में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत पाई थीं. 

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रच डाला इतिहास

मैरी कॉम ने 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था. वह एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर बनी थीं. उन्होंने यह कारनामा 51 किलो भारवर्ग में किया था. उनके 12 साल बाद लवलीना बोरगोहेन ने 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर भारतीय बॉक्सिंग में नया इतिहास लिख दिया है. लवलीना ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में यह कमाल किया है.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Boxing Lovlina Borgohain Asian Games 2026
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