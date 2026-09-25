Asian Games 2026 Live Updates: कमलजीत-सुरुची के गोल्ड के बाद हॉकी में कमाल, सेमीफाइनल में टीम इंडिया
Asian Games 2026 Day 7 Live Update: आज 25 सितंबर को 2026 एशियन गेम्स में सातवां दिन है. आज भारत वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग और इक्वेस्ट्रियन में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा.
LIVE
Background
2026 एशियन गेम्स में आज 25 सितंबर को सातवां दिन है. भारत ने छठे दिन कुल 5 पदक जीते थे, लेकिन वह पद्दक तालिका में नीचे फिसलता जा रहा है. भारत के खाते में अब तक 17 मेडल आए हैं, लेकिन गोल्ड सिर्फ एक मिला है और वह मेडल टेबल में अभी 15वें पायदान पर है. छठे दिन भारत के एथलीट कुल 14 अलग-अलग खेलों में दावेदारी पेश करेंगे.
वहीं एथलेटिक्स, शूटिंग, इक्वेस्ट्रियन और वेटलिफ्टिंग में भारत के खिलाड़ी मेडल के लिए दावेदारी पेश करने वाले हैं. शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्श पाटिल और नीरज कुमार मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट में भाग लेंगे. वहीं दोपहर डेढ़ बजे से महिलाओं की 61 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में निरुपमा देवी पदक के लिए खेलेंगी.
एथलेटिक्स में गुरिंदरवीर सिंघ उर अनिमेष कुजुर पुरुषों की 100 मीटर दौर के सेमीफाइनल में भाग लेंगे और गुलवीर सिंह 10000 मीटर रेस में मेडल लाना चाहेंगे. भारत की मेंस कबड्डी टीम थाईलैंड से खेलेगी, जबकि महिला टीम का सामना नेपाल से होगा. ये दोनों सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और आज जीत का मतलब भारतीय टीम कम से कम 2 सिल्वर मेडल पक्के कर सकती है.
हॉकी टीम की टक्कर जापान से होगी, वहीं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश, बॉक्सिंग, फेंसिंग, सर्फिंग, स्विमिंग और ई-स्पोर्ट्स में भी भारत के खिलाड़ी दावेदारी पेश करने वाले हैं. 2022 एशियाई खेलों में भारत ने 106 मेडल जीते थे, अभी भारत उस संख्या से बहुत दूर है.
Asian Games 2026 Live Updates: कबड्डी का एक्शन शुरू
कबड्डी में भारतीय महिला टीम का नेपाल के साथ सेमीफाइनल मैच शुरू हो गया है. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी और उसका कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा.
Asian Games 2026 Live Updates: सेमीफाइनल में पहुंचा भारत
भारत की महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. टीम इंडिया अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है. दूसरे हाफ में दोनों टीम सिर्फ एक-एक गोल कर पाईं.