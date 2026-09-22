एशियन गेम्स 2026 में आज 22 सितंबर को भारत अपना पहला गोल्ड जीत सकता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. इस मैच में बारिश की संभावना है, अगर बारिश से मैच रद्द भी होता है तो भारत को चैंपियन घोषित किया जाएगा और उन्हें गोल्ड मिल जाएगा. यहां देखें भारतीय खिलाड़ियों के मैच और नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट.

एशियन गेम्स मेडल टैली में कहां है भारत?

सोमवार तक हुए मुकाबलों के बाद भारत एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में 12वें स्थान पर रहा. भारत के लिए अभी तक एक गोल्ड नहीं आया, भारत के नाम 4 रजत पर 2 कांस्य पदक है. टॉप पर चीन काबिज है, जिनके नाम 23 गोल्ड समेत 38 मेडल हो चुके हैं. जापान 8 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर है. मेजबान देश ने 12 सिल्वर और 12 कांस्य के साथ कुल 32 पदक जीत लिए हैं.