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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 Day 4 Live: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चुनी बल्लेबाजी, पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज़

Asian Games 2026 Day 4 Live: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चुनी बल्लेबाजी, पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज़

Asian Games 2026 Day 4 Live: आइची नगोया एशियन गेम्स 2026 का आज चौथा दिन है. भारत को आज महिला क्रिकेट टीम और शूटिंग से गोल्ड की उम्मीद है. यहां देखें भारतीय खिलाड़ियों के मैचों से जुड़ी पल-पल की अपडेट.

Written By : शिवम  | Updated at : 22 Sep 2026 10:14 AM (IST)

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Key Events
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Asian Games 2026 Day 4 Live
Source : एक्स

Background

एशियन गेम्स 2026 में आज 22 सितंबर को भारत अपना पहला गोल्ड जीत सकता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. इस मैच में बारिश की संभावना है, अगर बारिश से मैच रद्द भी होता है तो भारत को चैंपियन घोषित किया जाएगा और उन्हें गोल्ड मिल जाएगा. यहां देखें भारतीय खिलाड़ियों के मैच और नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट.

एशियन गेम्स मेडल टैली में कहां है भारत?

सोमवार तक हुए मुकाबलों के बाद भारत एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में 12वें स्थान पर रहा. भारत के लिए अभी तक एक गोल्ड नहीं आया, भारत के नाम 4 रजत पर 2 कांस्य पदक है. टॉप पर चीन काबिज है, जिनके नाम 23 गोल्ड समेत 38 मेडल हो चुके हैं. जापान 8 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर है. मेजबान देश ने 12 सिल्वर और 12 कांस्य के साथ कुल 32 पदक जीत लिए हैं.

10:14 AM (IST)  •  22 Sep 2026

Asian Games 2026 Live Updates: शूटिंग में टीम इंडिया बाहर

एलावेनिल और पार्थ की जोड़ी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल से बाहर हो गए हैं. उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वे 376.3 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे.

10:07 AM (IST)  •  22 Sep 2026

Asian Games 2026 Live Updates: क्रिकेट- भारत ने जीता टॉस

एशियन गेम्स महिला क्रिकेट में गोल्ड के लिए भारत और श्रीलंका आमने सामने है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

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