2026 एशियन गेम्स में आज 14वां दिन है. भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ी 12 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. चौदहवें दिन भारत को तीरंदाजी, बॉक्सिंग और कुश्ती समेत अन्य कई खेलों में मेडल मिल सकते हैं. लवलीना बोरगोहेन पर भी सबकी नजर टिकी होगी, जो 2022 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीती थीं.

बॉक्सिंग में आज 3 फाइनल

सुबह 10 बजे - लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ जियी (चीन)- महिला 75 किलोग्राम

दोपहर 2:15 बजे - परवीन हुड्डा बनाम निएन चीन चेन (चाइनीज ताइपे) - महिला 65 किलोग्राम

दोपहर 2:45 बजे - अंकुश पंघाल बनाम मिनसिओंग किम (द कोरिया) - मेंस 80 किलोग्राम

तीरंदाजी में आ सकते हैं मेडल

सुबह 5:55 बजे - रिकर्व महिला टीम सेमीफाइनल - भारत बनाम चीन (कुमकुम, अंकिता, कीर्ति)

सुबह 6:25 बजे- रिकर्व महिला टीम मेडल मैच

सुबह 8:20 बजे - रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल - भारत बनाम जापान (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद)

सुबह 10:30 बजे - रिकर्व पुरुष टीम सेमीफाइनल - भारत बनाम ईरान (धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे)

हॉकी में आएगा गोल्ड

हॉकी में भारतीय महिला टीम को आज शाम 3:30 बजे से चीन के साथ गोल्ड मेडल मैच खेलना है.

कुश्ती में आज भारत के कई सारे पहलवान एक्शन में दिखेंगे. दीपांशी, रजत रुहल, प्रिया और सुजीत कुश्ती में अपने-अपने मुकाबले लड़ेंगे.

इसके अलावा भारत आज वॉलीबॉल, कैनो, टायक्वोंडो, सेलिंग, सेपकटकरॉ, रग्बी सेवन, गोल्फ और साइकलिंग में भी एक्शन में दिखेगा.