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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games: 75 साल में पहली बार होगा ऐसा? भारत की वर्ल्ड नंबर-3 जोड़ी रच सकती है इतिहास

Asian Games: 75 साल में पहली बार होगा ऐसा? भारत की वर्ल्ड नंबर-3 जोड़ी रच सकती है इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष जोड़ी मानुष शाह और मानव ठक्कर से बहुत उम्मीदें हैं कि वह मेडल जीतेंगे. ये जोड़ी शानदार फॉर्म में है, जो अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Sep 2026 11:06 AM (IST)
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भारतीय टेबल टेनिस टीम रविवार से अपने एशियन गेम्स 2026 अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसकी अगुवाई मेंस जोड़ी मानुष शाह और मानव ठक्कर कर रहे हैं. भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो उन्हें ग्रुप F में रखा गया है, जहां पहले मैच में उनका सामना इंडोनेशिया से है. रविवार को उनका दूसरा मैच भी होगा, जो ईरान के खिलाफ होगा.

भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम भी ग्रुप F में है, उनका पहला मैच रविवार को इंडोनेशिया के साथ है. उनका भी दूसरा मैच रविवार को ही होगा, जिसमें उनके सामने सिंगापूर टीम होगी. बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में महिला डबल्स जोड़ी सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

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मानुष शाह और मानव ठक्कर की जोड़ी शानदार फॉर्म में है, जो पदक के मजबूत दावेदार भी हैं. ये जोड़ी अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है. मानुष और दिया चितले की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी से भी काफी उम्मीदें हैं, जो अभी अच्छी फॉर्म में है.

17 वर्षीय सिंड्रेला दास तेजी से उभरती हुई युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन के दम पर एशियन गेम्स में सीनियर टीम में जगह बनाई. दास ITTF महिला सिंगल्स रैंकिंग में 99वें नंबर पर हैं. 10 सदस्यीय (पांच पुरुष और पांच महिलाएं) टीम में अनुभवी जी. साथियान, श्रीजा अकुला, वाई.डी. घोरपड़े, सुतीर्था, पायस जैन और हरमीत देसाई शामिल हैं. टीम में सबसे अनुभवी साथियान हैं, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स के पुरुष टीम इवेंट में ब्रॉन्ज और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मेडल जीते हैं.

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16 सितंबर को टीम के साथ पहुंचे मानव ने कहा, "मैं अपने तीसरे एशियन गेम्स में खेल रहा हूं और तैयारी बहुत अच्छी रही है. पिछले एक महीने से पूरी टीम अच्छा खेल रही है. हमारा इवेंट 20 तारीख से शुरू हो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और मेडल जीतकर घर लौटेंगे."

मानुष ने कहा, "ये सही ही कि मानव और मुझसे से उम्मीदें कुछ अधिक हैं. हम अभी दुनिया की बेहतरीन जोड़ियों में से एक हैं. हम कोशिश करेंगे कि अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएं. हम एक-एक कदम बढ़ाकर एक मच पर ध्यान रखना चाहेंगे. हम भी खुद से बड़ी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि हम पिछले 1 साल से अच्छा खेल रहे हैं और उसी स्तर को बनाए भी रखना चाहते हैं."

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बता दें कि टेबल टेनिस में भारत ने एशियन गेम्स में कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता. इस बार उम्मीद है कि भारत इस खेल में पहला एशियन गेम्स गोल्ड जीत पाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Sep 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Table Tennis Asian Games Manav Thakkar
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