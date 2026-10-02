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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास

बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास

भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से मात दी.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भारवर्ग का फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. गोल्ड के लिए हुए फाइनल मुकाबले में उन्होंने दक्षिण कोरिया के मुक्केबाज किम मिनसॉन्ग को 4-0 से हराया. ये भारत का एशियन गेम्स 2026 में 14वां गोल्ड था, जिसके एक मिनट बाद ही सुजीत ने भारत को 15वां गोल्ड भी जीता दिया.

26 वर्षीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने फाइनल में कोरियाई बॉक्सर को एकतरफा मुकाबले में हराया. उन्होंने सेमीफाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए उज्बेकिस्तान के फजलिद्दीन एरकिनबोएव को 4-1 से हराया था, जो 75kg वर्ग के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं.

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अंकुश रचा इतिहास

अंकुश पंघाल 2018 एशियन गेम्स के बाद से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए. उनसे पहले मुक्केबाजी में आखिरी मेडल अमित पंघाल ने 2018 में जीता था.

अंकुश पंघाल के बारे में

अंकुश पंघाल हरियाणा के हिसार से आते हैं. उनका जन्म 13 अगस्त, 2005 को किसान परिवार में हुआ था. उनके पिता कबड्डी प्लेयर थे और अंकुश भी पहले कबड्डी ही खेलते थे. अंकुश ने कबड्डी में जिला स्तर पर गोल्ड भी जीता था, लेकिन अपने पिता के कहने पर ही वह बॉक्सिंग में आए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:40 PM (IST)
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