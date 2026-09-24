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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर

भारत को मिला 17वां मेडल, रिले टीम ने जीता सिल्वर; अंतिम पल में बदली तस्वीर

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता. भारत का ये एशियन गेम्स का 17वां मेडल है. विथ्या रामराज की शानदार फिनिश से भारत तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों ने एक बार फिर दम दिखाया है. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले के फाइनल में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. यह एशियन गेम्स में भारत का 17वां मेडल है. रेस के आखिरी हिस्से तक भारत ब्रॉन्ज की हालत में था, लेकिन विथ्या रामराज ने अंतिम लेग में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कुछ ही पलों में तस्वीर बदल गई. उनकी शानदार दौड़ ने भारत को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. भारतीय टीम ने 3 मिनट 14.46 सेकंड का समय दर्ज किया.

फाइनल से पहले भारतीय टीम ने हीट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था. भारत ने अपनी हीट में 3 मिनट 16.23 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद फाइनल के लिए टीम में बदलाव किया गया, जहां विशाल थेंनारासु, एमआर पूवम्मा, मनु टीएस और विथ्या रामराज ने भारत के लिए खेला और सिल्वर मेडल जीता.

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विथ्या की फिनिश ने बदला मुकाबला

रेस के दौरान भारतीय टीम को बहरीन और वियतनाम से कड़ी चुनौती मिली. आखिरी लेग तक भारत तीसरे स्थान पर था और ब्रॉन्ज मेडल की तरफ बढ़ता दिख रहा था.

इसके बाद विथ्या रामराज ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने आखिरी हिस्से में अपनी रफ्तार बढ़ाई और वियतनाम की टीम को पीछे छोड़ते हुए भारत को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. उनकी इस फिनिश के साथ भारत ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया.

बहरीन ने जीता गोल्ड

बहरीन ने इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता. उसकी टीम ने 3 मिनट 12.87 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया. भारत 3:14.46 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि वियतनाम ने 3:14.54 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. दोनों के बीच सिर्फ 0.08 सेकंड का फर्क रहा.

हांगझोउ में भी भारत ने जीता था सिल्वर

भारत ने इस बार भी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराया. 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भी भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता था. उस समय भी बहरीन ने गोल्ड अपने नाम किया था. इस तरह भारत ने लगातार दूसरी बार इस स्पर्धा में एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल हासिल किया.

विथ्या की आखिरी लेग की शानदार दौड़ ने भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और टीम को सिल्वर मेडल दिलाया. भारतीय एथलेटिक्स के लिए यह एशियन गेम्स में एक और पदक रहा.

 

यह भी पढ़ें:Asian Games 2026: 16 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटी सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
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