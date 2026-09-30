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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता GOLD, चीन को हराकर रचा इतिहास

भारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता GOLD, चीन को हराकर रचा इतिहास

India Wins Gold Medal Womens Archery: तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में भारत की महिला टीम ने चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 08:08 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में भारत ने 7वां गोल्ड मेडल जीत लिया है. तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में भारत की महिला टीम ने चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड पर निशाना साधा. भारत की चिकिता, प्रीतिका और ज्योति ने मिलकर 238 का स्कोर किया, जो कंपाउंड तीरंदाजी टीम इवेंट में विश्व रिकॉर्ड है, जो अब तक दक्षिण कोरिया के नाम था.

चार सीरीज तक चले इस गोल्ड मेडल मैच में भारत ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी. पहले सेट में भारतीय टीम ने परफेक्ट 60 का स्कोर किया, जबकि चीन की टीम 58 का स्कोर कर पाई. बस यहीं से भारत ने अंत तक अपनी बढ़त बनाए रखी. ज्योति, चिकिता और प्रीतिका ने 24 शॉट्स में से 22 पर दस का स्कोर किया.

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दूसरी सीरीज में भारत ने एक बार फिर 59-58 से बेहतर खेल दिखाते हुए अपनी कुल बढ़त 3 पॉइंट्स की कर ली थी. यह बढ़त भारतीय टीम के लिए तीसरे सेट में काम आई, जब चीन ने परफेक्ट 60 का स्कोर किया, लेकिन भारत के खिलाड़ी 59 का स्कोर कर पाए थे. ऐसे में बढ़त सिर्फ 2 अंकों की तह गई थी. इस समय तक कुल स्कोर178-176 से भारत के पक्ष में था.

यहां हालात ऐसे थे कि भारतीय तीरंदाजों को सिर्फ गलतियां करने से बचना था. ज्योति, प्रीतिका और चिकिता ने आखिरी सेट में दबाव के बावजूद परफेक्ट 60 का स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. 

पहला सेट - 60-58

दूसरा सेट - 59-58

तीसरा सेट - 60-59

चौथा सेट - 60-59  

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तीरंदाजी के महिला टीम कंपाउंड इवेंट में इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के नाम था. दक्षिण कोरिया ने 2014 एशियाई खेलों में फाइनल में 238 का स्कोर करके यह विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. अब भारत कि बेटियों ने इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. ज्योति, प्रीतिका और चिकिता ने मिलकर 238 का स्कोर किया और पूरे मैच में सिर्फ 2 बार दस से बाहर स्कोर किया. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Archery Asian Games 2026
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