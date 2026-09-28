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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत के खाते में 4 गोल्ड सहित 45 मेडल, 10 दिन बाद पाकिस्तान का क्या है हाल?

भारत के खाते में 4 गोल्ड सहित 45 मेडल, 10 दिन बाद पाकिस्तान का क्या है हाल?

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 10 दिन बाद 45 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Sep 2026 11:34 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. प्रतियोगिता के 10 दिन पूरे होने के बाद भारतीय टीम के खाते में 45 मेडल आ चुके हैं. इनमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. भारत की मेडल टैली में सबसे ज्यादा योगदान ब्रॉन्ज मेडल का है, जबकि गोल्ड की संख्या फिलहाल 4 है.

भारत के चारों गोल्ड अलग-अलग खेलों में आए हैं. शूटिंग में सुरुचि फोगाट और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता. इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. कबड्डी में भी भारत की महिला और पुरुष टीमों ने गोल्ड मेडल जीते.

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28 सितंबर को भी आए 8 मेडल

भारत के लिए 28 सितंबर का दिन भी मेडल के लिहाज से अच्छा रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और कुराश में कुल 8 मेडल जीते. इनमें 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर, गुलवीर सिंह और यशवीर सिंह ने भी सिल्वर अपने नाम किए.

पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 4 मेडल

वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके खाते में अब तक कुल 4 मेडल हैं. पाकिस्तान ने अभी तक कोई गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं जीता है और उसके चारों मेडल ब्रॉन्ज हैं. मेडल टैली में पाकिस्तान 33वें स्थान पर है.

पाकिस्तान के लिए अब तक का सफर आसान नहीं रहा है. टीम के खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में मेडल के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन का खेल पूरा होने के बाद भी गोल्ड और सिल्वर उनके खाते से दूर हैं. अब बाकी बचे मुकाबलों में पाकिस्तान की नजर अपने मेडलों का रंग बदलने पर होगी.

भारत और पाकिस्तान के मेडल में कितना फर्क 

इस तरह 10 दिन के बाद भारत के पास 45 मेडल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 मेडल हैं. भारत के 4 गोल्ड के साथ 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज हैं, वहीं पाकिस्तान के सभी 4 मेडल ब्रॉन्ज हैं. एशियन गेम्स अभी जारी हैं, इसलिए आने वाले मुकाबलों में दोनों देशों की मेडल टैली बदल सकती है.

 

यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान का सेमीफाइनल, 01 अक्टूबर को मुकाबला; जानें पूरा शेड्यूल

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
India Medals Asian Games 2026 Pakistan Medals
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