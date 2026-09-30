तीरंदाजी में 'गोल्डन' हैट्रिक, साहिल-कुशल और गणेश ने मिलकर चीन को रौंदा

2026 एशियन गेम्स में 30 सितंबर को तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक लगा दी है. मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में साहिल, गणेश और कुशल ने मिलकर 238 का स्कोर किया, जबकि फाइनल में चीन की टीम 237 का स्कोर कर पाई. यह एशियन गेम्स में भारत का कुल 10वां गोल्ड मेडल है.

पहले सेट के बाद भारतीय टीम 60-58 से पिछड़ रही थी. इससे गोल्ड की उम्मीद कम नजर आने लगी थीं, लेकिन भारतीय तीरंदाजों ने धैर्य नहीं खोया और परफेक्ट-10 पे परफेक्ट-10 लगाते गए. अंतिम सेट में आकर चीन के खिलाड़ी दबाव में गलती कर बैठे.

भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं खोया धैर्य

पहले सेट में भारत 60-58 से पिछड़ रहा था. उसके बाद तो साहिल जाधव, गणेश और कुशल ने परफेक्ट 10 की झड़ी लगा दी. भारत के तीनों खिलाड़ियों ने लगातार 19 बार परफेक्ट-10 का स्कोर करके कमाल ही कर दिखाया. तीसरे सेट तक भी चीन 179-178 से आगे चल रहा था. यहां दोनों टीमों के 6 खिलाड़ियों की धैर्य की कठिन परीक्षा ली गई.

आखिरी सेट के पहले ही शॉट में चीनी खिलाड़ी दबाव में बिखर गया और 8 पॉइंट पर निशाना साध बैठा. इसी के साथ भारत एक पॉइंट आगे निकल गया. आखिरी सेट में भारत ने 60 का परफेक्ट स्कोर किया, इसी के साथ उसका गोल्ड मेडल पक्का हो चुका था, क्योंकि दक्षिण कोरिया के तीनों खिलाड़ी परफेक्ट-10 स्कोर भी करते तो भी एक अंक पीछे रह जाते. हुआ भी कुछ ऐसा ही, अंत में भारत ने 238-237 से जीत दर्ज की.

तीरंदाजी में गोल्डन हैट्रिक

आज 30 सितंबर के दिन भारत ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक लगा दी है. पहले कंपाउंड महिला टीम इवेंट में भारत ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. चिकिता, प्रतीक और ज्योति ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की. उसके बाद कंपाउंड मिक्स्ड इवेंट में साहिल और चिकिता ने गोल्ड पर निशाना साधा. अब गणेश, साहिल और कुशल ने मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में जीत दर्ज कर गोल्डन हैट्रिक को अंजाम दिया है.

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