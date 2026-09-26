एशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक

जापान के आइची नागोया में खेले जा रहे 2026 एशियन गेम्स में भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया है. भारत के नाम अब तक कुल 30 मेडल हो गए हैं. शनिवार को भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड मेडल जीते. दोनों ही खेल में भारत डिफेंडिंग चैंपियन था. इसके बाद भारत की प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 2026 एशियन गेम्स में अब तक भारत के नाम चार गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं. मेडल टैली में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है.

तजिंदरपाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल

भारत के तजिंदरपाल सिंह तूर ने शनिवार को एशियन गेम्स में पुरुषों के गोला फेंक में सिल्वर मेडल जीता, जो इन महाद्वीपीय खेलों में उनका तीसरा मेडल है. पिछले दो चरण में गोल्ड मेडल जीतने वाले तूर ने 20.64 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया. ईरान के मोहम्मदरेजा तैयबीसे ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा और 20.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस तरह उन्होंने 2018 में तूर द्वारा बनाए गए 20.75 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सऊदी अरब के मोहम्मद टोलू ने 20.48 मीटर के प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

प्राची चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

भारत की प्राची चौधरी ने शनिवार को 2026 एशियन गेम्स की महिला 400 मीटर दौड़ के फाइनल में 53.21 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. बहरीन की सलवा नासेर ने 49.20 सेकंड के इन खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल जीता. ईरान की जहरा जारेई मनौजान ने 52.38 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. फाइनल में शामिल एक अन्य भारतीय धाविका किरण पहल 53.41 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं.

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