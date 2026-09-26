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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक

एशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक

2026 एशियन गेम्स में भारत के 30 मेडल हो गए हैं. पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड के बाद प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Sep 2026 08:18 PM (IST)
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जापान के आइची नागोया में खेले जा रहे 2026 एशियन गेम्स में भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया है. भारत के नाम अब तक कुल 30 मेडल हो गए हैं. शनिवार को भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड मेडल जीते. दोनों ही खेल में भारत डिफेंडिंग चैंपियन था. इसके बाद भारत की प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 2026 एशियन गेम्स में अब तक भारत के नाम चार गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं. मेडल टैली में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है.

तजिंदरपाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल

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भारत के तजिंदरपाल सिंह तूर ने शनिवार को एशियन गेम्स में पुरुषों के गोला फेंक में सिल्वर मेडल जीता, जो इन महाद्वीपीय खेलों में उनका तीसरा मेडल है. पिछले दो चरण में गोल्ड मेडल जीतने वाले तूर ने 20.64 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया. ईरान के मोहम्मदरेजा तैयबीसे ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा और 20.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस तरह उन्होंने 2018 में तूर द्वारा बनाए गए 20.75 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सऊदी अरब के मोहम्मद टोलू ने 20.48 मीटर के प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

प्राची चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल  

भारत की प्राची चौधरी ने शनिवार को 2026 एशियन गेम्स की महिला 400 मीटर दौड़ के फाइनल में 53.21 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. बहरीन की सलवा नासेर ने 49.20 सेकंड के इन खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल जीता. ईरान की जहरा जारेई मनौजान ने 52.38 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. फाइनल में शामिल एक अन्य भारतीय धाविका किरण पहल 53.41 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Asian Games Prachi Chaudhary Asian Games 2026 Tajinderpal Toor
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