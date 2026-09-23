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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश

मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश

एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह पांचवें स्थान पर रहीं और मेडल से चूक गई. जबकि उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Sep 2026 10:16 AM (IST)
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मनु भाकर से उम्मीदें थी कि वह 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतेंगी, लेकिन फाइनल में वह अच्छी लय में नहीं दिखीं. भाकर पांचवें स्थान पर रही और मेडल से चूक गई. उनका प्रदर्शन शुरुआत में ही अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद वह एलिमिनेशन राउंड में पहुंची थी लेकिन यहां भी खराब लय में दिखीं और बाहर हो गईं.

फाइनल में मनु भाकर 181.1 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर रही. कोरिया की Choo Gaeun 184.5 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रहीं. चीन की Jiang Ranxin 182.0 पॉइंट के साथ दूसरे और ताइवान की Cheng Yen Ching 181.9 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

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इससे पहले क्वालिफाइंग राउंड में तीसरे नंबर रहते हुए उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी. वहां भी शुरूआती राउंड में उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था, लेकिन बाद में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने मेडल इवेंट में जगह बनाई थी. शूटिंग के टीम इवेंट में भी भारत को निराशा हाथ लगी, टीम संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रही और मेडल से चूक गई.

भारतीय कबड्डी टीम जीती

एशियन गेम्स में बुधवार को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को 37-23 से हराया. मैच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत पिछड़ी हो, अंत तक ऐसा रहा और टीम ने शानदार जीत दर्ज की. भारत ने इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी 42-21 से आसान जीत दर्ज की थी.

पदक तालिका में कहां है भारत?

आज बुधवार को मीराबाई चानू से भी मेडल की उम्मीद है. वह 49 किलोग्राम की केटेगरी में खेलेंगी, जिसमें उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है. पदक तालिका में भारत एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद टॉप-10 के अंदर आ गया है. बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड महिला क्रिकेट टीम ने जीता. टीम ने मंगलवार को खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराया. खबर लिखे जाने तक कुल 9 पदक (4 सिल्वर और 4 ब्रोंज) के साथ भारत तालिका में 8वें स्थान पार है.

यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Manu Bhaker Asian Games 2026
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