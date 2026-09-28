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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सगुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड

गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड

धाविका विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरी तरफ गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की रेस में सिल्वर पर कब्जा किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 28 Sep 2026 05:34 PM (IST)
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सोमवार (28 सितंबर) को 2026 एशियाई खेलों में भारत के गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. इसके अलावा महिला धावक विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दिग्गज धाविका पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

गुलवीर ने 3:36.72 मिनट में रेस समाप्त की. यह उनका पर्सनल बेस्ट रहा. इवेंट में कजुतो इइजावा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वहीं ब्रॉन्ज मेडल भी जापान के खाते में ही गया, जो नागिया मोरी ने जीता. गोल्ड जीतने वाले कजुतो ने 3:36.35 मिनट में रेस पूर की, जबकि ब्रॉन्ज पर कब्जा करने वाले नागिया ने 3:37.92 मिनट में रेस खत्म की. 

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गुलवीर का दूसरा पदक 

इससे पहले बीते शुक्रवार को गुलवीर ने पुरुषों की 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. इवमें में भारतीय धावक ने 28:29.38 मिनट के वक्त में रेस पूरी की थी.

टूट गया पीटी उषा का रिकॉर्ड 

विथ्या ने 54.75 सेकेंड में रेस पूरी की. यह उनका पर्सनल बेस्ट रहा. इसके साथ उन्होंने पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया. 1984 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में दिग्गज पीटी उषा ने 55.42 सेकेंड के साथ नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था. अब यह रिकॉर्ड विथ्या रामराज के नाम पर दर्ज हो गया है.

इवेंट में संयुक्त अरब अमीरात की मरियम करीम ने पहले पायदान पर रहते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाखस्तान की एडेलिना जेम्स ने दूसरे नंबर पर रहकर सिल्वर पर कब्जा जमाया. मरियम ने 54.31 सेकेंड में रेस खत्म की. एडेलिना ने रेस पूरी करने के लिए 54.58 सेकेंड का वक्त लिया. 

विथ्या रामराज का दूसरा मेडल 

यह मौजूदा एशियाई खेलों में विथ्या रामराज का दूसरा मेडल रहा. इससे पहले उन्होंने 4*400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम के साथ सिल्वर मेडल जीता था. लगातार उनकी तरफ से शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

40 के पार पहुंचा भारत के मेडल का आंकड़ा

एशियन गेम्स में भारत के मेडल का आंकड़ा 40 के पार पहुंच गया है. अब तक भारत के खाते में 4 गोल्ड मेडल आ चुके हैं. इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया है. अब तक कुल 41 मेडल हो चुके हैं. इसके साथ भारत टैली में 12वें पायदान पर है.

 

यह भी पढ़ें: 'नाले की बदबू में...' एशियन गेम्स की व्यवस्था पर भड़के मनु भाकर के पिता

Published at : 28 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
PT USHA Vithya Ramraj Asian Games 2026 Gulveer Singh
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