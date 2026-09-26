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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 Day 8 Live Update: सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर, भारत को 24वां मेडल

Asian Games 2026 Day 8 Live Update: सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर, भारत को 24वां मेडल

Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: आज भारत के खिलाड़ी 15 अलग-अलग खेलों में दावेदारी पेश करेंगे. अकेले कबड्डी में 2 गोल्ड मेडल अआने की उम्मीद है.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 26 Sep 2026 07:14 AM (IST)

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एशियन गेम्स लाइव अपडेट, आठवां दिन
Source : PTI

Background

2026 एशियन गेम्स में आज 26 सितंबर को आठवां दिन है. आज भारत के एथलीट 15 अलग-अलग खेलों में दावेदारी पेश करेंगे और कई मेडल भी आ सकते हैं. एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे, जिनमें कमलजीत और सुरुची द्वारा शूटिंग में जीता गया गोल्ड भी शामिल रहा. अब तक भारत की झोली में 23 मेडल आए हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं. 

एथलेटिक्स, शूटिंग और कबड्डी में भारतीय खिलाड़ी मेडल की भरमार कर सकते हैं. वहीं तीरंदाजी में भारत के होनहार खिलाड़ी पदक ला सकते हैं. 25 सितंबर को गुलवीर सिंह ने 10 हजार मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था. आठवें दिन भी मैराथन, डैकाथलन, 200 मीटर से लेकर 400 मीटर और अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत के एथलीट पदकों की भरमार कर सकते हैं.

बैडमिंटन में अब तक भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन मेंस सिंगल्स और महिला सिंगल्स में भारत चुनौती पेश करेगा. मेंस शॉट पुट में तेजिंदरपाल सिंह पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वहीं शूटिंग में महिलाओं की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक आने की उम्मीद होगी.

कबड्डी में मेडल पक्के

कबड्डी में पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है. भारत की दोनों ही कबड्डी टीमों का फाइनल में सामना ईरान से होगा, जिसे कबड्डी में भारत का कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है. 2022 एशियाई खेलों में भारत की दोनों टीमों ने गोल्ड पर निशाना साधा था.

दूसरी ओर टेबल टेनिस में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. भारत के एथलीट आज 15 अलग-अलग खेलों में दावेदारी पेश कर मेडल टेबल में देश को ऊपर ले जाना चाहेंगे.

07:14 AM (IST)  •  26 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 8 Live Update: एशियन गेम्स से बाहर लक्ष्य

लक्ष्य सेन एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. मेंस सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा में सिंगापुर के लोह कियान यू ने उन्हें 21-12, 15-21, 21-14 से हराया. बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. 

07:05 AM (IST)  •  26 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 8 Live Update: लक्ष्य सेन का कांटेदार मुकाबला

बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का कांटेदार मुकाबला चल रहा है. उनका मैच सिंगापुर के लोह कियान यू से चल रहा है. लक्ष्य पहला सेट 12-21 से हार गए. लक्ष्य ने दूसरा सेट 21-15 से जीत लिया. आखिरी सेट में लक्ष्य 11-6 से पीछे चल रहे हैं. 

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