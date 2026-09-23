Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: भारत ने जीता आठवां मेडल, महिला स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज
Asian Games Live Update: 2026 एशियन गेम्स में आज पांचवां दिन है. आज भारत के लिए शूटिंग में मनु भाकर और वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू पदक जीतने की सबसे बड़ी दावेदार होंगी.
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आज 2026 एशियन गेम्स का पांचवां दिन है. भारत की झोली में अब तक कुल 7 मेडल आ चुके हैं, लेकिन पांचवें दिन पदकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. मनु भाकर और मीराबाई चानू के रूप में भारत के 2 सबसे बड़े मेडल कंटेंडर आज एक्शन में दिखेंगे. मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग के फाइनल में पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी.
भारत की मेंस बैडमिंटन टीम भी आज कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर सकती है, लेकिन सेमीफाइनल में उसके सामने चीन की कठिन चुनौती होगी. मेंस बैडमिंटन टीम क्वार्टरफाइनल में जापान को हराकर आ रही है. दूसरी ओर महिला हॉकी टीम लगातार 2 जीत दर्ज कर चुकी है और आज उसकी टक्कर थाईलैंड से होगी. आज जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय टीम सेमीफाइनल के एक कदम करीब पहुंच जाएगी.
कबड्डी में आज महिला टीम ईरान से भिड़ेगी और पुरुष टीम का मैच बांग्लादेश के साथ होगा. वेटलिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव भी एक्शन में दिखेंगी, जो 53 किलोग्राम भारवर्ग में पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी. स्विमिंग से लेकर वुशू, स्क्वाश और रोइंग में भी भारतीय एथलीट पदक की ओर बढ़ना चाहेंगे. अभी भारत 7 मेडल के साथ पदक तालिका में आठवें नंबर पर है.
Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: भारत ने जीता 8वां मेडल
2026 एशियन गेम्स में भारत ने आठवां मेडल जीत लिया है. महिला स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. परिनाज, राइजा और माहेश्वरी की टीम ने मिलकर स्कीट इवेंट में कुल 331 का स्कोर किया और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया. 347 का स्कोर करके चीन ने गोल्ड जीता, जबकि 336 के स्कोर के साथ कजाख्स्तान ने सिल्वर मेडल जीता.
भारत ने अब तक एशियन गेम्स में एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.
Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मेडल से चूकी टीम
मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुची का कुल स्कोर 1719.44 का रहा, जबकि वियतनाम केवल 0.02 अंकों के अंतर से ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा. भारत चौथे स्थान पर रहा.