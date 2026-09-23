आज 2026 एशियन गेम्स का पांचवां दिन है. भारत की झोली में अब तक कुल 7 मेडल आ चुके हैं, लेकिन पांचवें दिन पदकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. मनु भाकर और मीराबाई चानू के रूप में भारत के 2 सबसे बड़े मेडल कंटेंडर आज एक्शन में दिखेंगे. मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग के फाइनल में पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी.

भारत की मेंस बैडमिंटन टीम भी आज कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर सकती है, लेकिन सेमीफाइनल में उसके सामने चीन की कठिन चुनौती होगी. मेंस बैडमिंटन टीम क्वार्टरफाइनल में जापान को हराकर आ रही है. दूसरी ओर महिला हॉकी टीम लगातार 2 जीत दर्ज कर चुकी है और आज उसकी टक्कर थाईलैंड से होगी. आज जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय टीम सेमीफाइनल के एक कदम करीब पहुंच जाएगी.

कबड्डी में आज महिला टीम ईरान से भिड़ेगी और पुरुष टीम का मैच बांग्लादेश के साथ होगा. वेटलिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव भी एक्शन में दिखेंगी, जो 53 किलोग्राम भारवर्ग में पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी. स्विमिंग से लेकर वुशू, स्क्वाश और रोइंग में भी भारतीय एथलीट पदक की ओर बढ़ना चाहेंगे. अभी भारत 7 मेडल के साथ पदक तालिका में आठवें नंबर पर है.