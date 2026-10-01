एशियन गेम्स का आज 13वां दिन है, भारत को कई खेलों में मेडल की उम्मीद है. पुरुष क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है, जीतने वाली टीम का मेडल पक्का हो जाएगा और हारने वाली टीम ब्रॉन्ज़ के लिए 3 अक्टूबर को मैच खेलेगी. वॉलीबॉल में भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल है.

एशियन गेम्स 2026 में बुधवार के खेल समाप्ति तक भारत के कुल पदकों की संख्या 60 हो गई थी. 30 सितंबर को भारत के खाते में 4 गोल्ड मेडल जुड़े, जिसके बाद टोटल गोल्ड की संख्या 10 हो गई है. पदक तालिका में भारत ने टॉप-10 में जगह बना ली है. भारत 9वें स्थान पर है. भारत ने 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज़ जीते हैं.

तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु का मुकाबला है. अगर वह क्वालीफाई करते हैं तो आज ही उनका सेमीफाइनल भी होगा. इस स्पर्धा का फाइनल भी आज ही है, उनसे गोल्ड की उम्मीद है.