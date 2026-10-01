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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 Day 13 Live: भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल, वॉलीबॉल में भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

Asian Games 2026 Day 13 Live: भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल, वॉलीबॉल में भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

Asian Games 2026 Day 13 Live: एशियन गेम्स में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है, जीतने वाली टीम का मेडल पक्का हो जाएगा. वॉलीबाल में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर है.

Written By : शिवम  | Updated at : 01 Oct 2026 08:12 AM (IST)

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Key Events
Asian Games 2026 Day 13 Live Indian Cricket Team Semi Final IND vs Pak Volleyball Match Asian Games 2026 Day 13 Live: भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल, वॉलीबॉल में भारत-पाकिस्तान भिड़ंत
Asian Games 2026 Day 13 Live
Source : @BCCI

Background

एशियन गेम्स का आज 13वां दिन है, भारत को कई खेलों में मेडल की उम्मीद है. पुरुष क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है, जीतने वाली टीम का मेडल पक्का हो जाएगा और हारने वाली टीम ब्रॉन्ज़ के लिए 3 अक्टूबर को मैच खेलेगी. वॉलीबॉल में भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल है.

एशियन गेम्स 2026 में बुधवार के खेल समाप्ति तक भारत के कुल पदकों की संख्या 60 हो गई थी. 30 सितंबर को भारत के खाते में 4 गोल्ड मेडल जुड़े, जिसके बाद टोटल गोल्ड की संख्या 10 हो गई है. पदक तालिका में भारत ने टॉप-10 में जगह बना ली है. भारत 9वें स्थान पर है. भारत ने 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज़ जीते हैं.

तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु का मुकाबला है. अगर वह क्वालीफाई करते हैं तो आज ही उनका सेमीफाइनल भी होगा. इस स्पर्धा का फाइनल भी आज ही है, उनसे गोल्ड की उम्मीद है.

08:12 AM (IST)  •  01 Oct 2026

Asian Games 2026 Live: एशियन गेम्स का आज 13वां दिन

नमस्कार! एबीपी लाइव में आपका स्वागत है. आज एशियन गेम्स 2026 का 13वां दिन है, जिसमें भारत को कई मेडल की उम्मीदें है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी अपना मेडल पक्का कर सकती है. श्रेयस अय्यर एंड टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ सुबह 10:30 बजे से है.

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INDIAN CRICKET TEAM Asian Games 2026
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