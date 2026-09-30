Asian Games 2026 Day 12 Live Update: तीरंदाजी में भारत की बेटियों ने जीता GOLD, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी
Asian Games 2026 Live Updates: आज एशियन गेम्स में 12वां दिन है. भारत आज कुश्ती, शूटिंग, तीरंदाजी के अलावा बॉक्सिंग समेत 13 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेगा. भारत ने अब तक 52 मेडल जीत लिए हैं.
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2026 एशियन गेम्स में आज 12वां दिन है. 30 सितंबर को भारत के खिलाड़ी 13 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. भारत के खाते में अभी तक 52 मेडल आए हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज शामिल हैं. आज तीरंदाजी, शूटिंग और बॉक्सिंग समेत अन्य खेलों में भारत के खिलाड़ी मेडल ला सकते हैं.
तीरंदाजी और बॉक्सिंग में पदक की उम्मीद
तीरंदाजी में महिला और पुरुष टीम के सेमीफाइनल के अलावा मिक्स्ड इवेंट में भी पदक की उम्मीद बनी रहेगी. अब तक तीरंदाजी में एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. वहीं बॉक्सिंग में कई सारे मेडल कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन आज 3 भारतीय बॉक्सर गोल्ड की लड़ाई लड़ेंगे. लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनघस और कपिल पोखरिया अपने-अपने मुकाबले जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करना चाहेंगे.
आज गोल्ड के मुकाबले शुरू
आज गोल्फ के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, जिसमें भारत के लिए वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू, अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर चुनौती पेश करेंगी. इसके अलावा साइकलिंग और ई-स्पोर्ट्स में भारत के खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. हॉकी में आज भारतीय महिला टीम का सामना सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से होगा. जूडो में अस्मिता डे से मेडल की उम्मीद होगी.
नीरू ढांढा फिर से एक्शन में
नीरू ढांढा ने महिलाओं की ट्रैप शूटिंग एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है. वो आज ट्रैप शूटिंग के मिक्स्ड इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही होंगी. वहीं स्क्वाश में भारत की पुरुष और महिला टीम अपना-अपना क्वार्टरफाइनल मैच जीतकर आगे बढ़ना चाहेंगी.
आज से कुश्ती के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं. आज भारत के लिए निशा दहिया और सुनील कुमार कुश्ती में चुनौती पेश कर रही होंगी.
Asian Games 2026 Day 12 Live Update: सुनील कुमार सेमीफाइनल में
मेंस 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत ने ताजिकिस्तान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
Asian Games 2026 Day 12 Live Update: GOLDDDD!!!!!!
भारत ने 7वां गोल्ड मेडल जीत लिया है. कंपाउंड आर्चरी महिला टीम इवेंट में भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. चिकिता, प्रीतिका और ज्योति ने मिलकर चीन की जोड़ी को 238-234 से हराया.