गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 Day 10 Live: टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द

Asian Games 2026 Day 10 Live: टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द

Asian Games Live Update: आज 2026 एशियन गेम्स में 10वां दिन है. आज मनु भाकर शूटिंग में मेडल ला सकती हैं. भारत के पास अभी तक 4 गोल्ड सहित 37 मेडल आए हैं.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 28 Sep 2026 09:52 AM (IST)

LIVE

Key Events
asian games 2026 day 10 live updates india hindi athletics boxing cricket shooting manu bhaker Asian Games 2026 Day 10 Live: टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द
एशियन गेम्स 2026 डे 10 लाइव ब्लॉग
Source : PTI

Background

2026 एशियन गेम्स में आज 10वां दिन है. आज भारतीय खिलाड़ी 13 अलग-अलग खेलों में भाग लेंगे और आज भारत की झोली में कई सारे मेडल आ सकते हैं. 28 सितंबर को एथलेटिक्स, शूटिंग और कुराश समेत अन्य कई खेलों में भारत मेडल जीत सकता है. आज विशेष रूप से एथलेटिक्स में मेडल की भरमार हो सकती है. भारत ने 9वें दिन कुल 7 मेडल जीते थे. भारत के पास अभी 4 गोल्ड सहित कुल 37 पदक हैं और वह पदक तालिका में अभी 12वें स्थान पर है. 

जेवलिन थ्रो में रोहित यादव से उम्मीद

आज डिसकस थ्रो से लेकर लॉन्ग जम्प, जेवलिन थ्रो में रोहित यादव से काफी उम्मीदें होंगी. वहीं 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर के अलावा स्टीपलचेज में भी भारत के खिलाफ दावेदारी पेश करने वाले हैं. 4 x 400 मीटर रिले फाइनल महिला इवेंट में भारतीय टीम फाइनल खेलेगी. बॉक्सिंग में 3 क्वार्टरफाइनल मैच खेले जाएंगे और इन तीनों में भारतीय बॉक्सरों को जीत मिलती है तो भारत के 3 मेडल पक्के हो जाएंगे. कुराश में पिंकी बलहारा एक्शन में होंगी.

क्रिकेट में भारत बनाम अफगानिस्तान

आज सबकी नजरें क्रिकेट पर होंगी, जहां भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया को ऊंची रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली थी. वहीं हॉकी में ग्रुप ए के मैच में भारतीय टीम की टक्कर बांग्लादेश से होगी.

मनु भाकर एक्शन में

महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालीफिकेशन प्रिसीजन इवेंट में मनु भाकर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. आज उनका रैपिड राउंड होगा, जिसमें ईशा सिंह और राही सरनोबाट भी दावेदारी पेश कर रही होंगी. वहीं ट्रैप इवेंट में भी भारत को महिला और पुरुष इवेंट में पदक की उम्मीद होगी.

स्क्वाश में नौवें दिन अभय सिंह और अनाहत सिंह अपना-अपना फाइनल मैच हार गए थे. 10वें दिन भारत की मेंस और महिला टीम, टीम इवेंट में भाग लेंगी. इसके अलावा टेनिस और सर्फिंग में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे.

09:48 AM (IST)  •  28 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 10 Live: भारत-अफगानिस्तान मैच रद्द

भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है.

ICC रैंकिंग में बेहतर पोजीशन के आधार पर भारत को सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है, जबकि अफगानिस्तान बाहर हो गया है. 

09:25 AM (IST)  •  28 Sep 2026

Asian Games 2026 Day 10 Live: मनु भाकर बाहर, ईशा सिंह फाइनल में

मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निराश किया है. मनु 11वें स्थान पर रहीं, जबकि राही सरनोबाट 30वें नंबर पर

अच्छी खबर है कि ईशा सिंह आठवें स्थान पर रहीं और फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई हैं. 

Load More
Tags :
Asian Games Asian Games Live Asian Games 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
अफगानिस्तान को बिना हराए भारत सेमीफाइनल में, एशियन गेम्स में हुआ गजब
अफगानिस्तान को बिना हराए भारत सेमीफाइनल में, एशियन गेम्स में हुआ गजब
स्पोर्ट्स
IND vs AFG Asian Games Live Score: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा
Live: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा
स्पोर्ट्स
बिना खेले सेमीफाइनल में पाकिस्तान, क्रिकेट के इस नियम पर बवाल
बिना खेले सेमीफाइनल में पाकिस्तान, क्रिकेट के इस नियम पर बवाल
स्पोर्ट्स
विराट और गिल ने मिलकर तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, पहले वनडे में रचा इतिहास
विराट और गिल ने मिलकर तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, पहले वनडे में रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
करणी सेना अध्यक्ष का विवादित बयान, ओवैसी-आजम खान को बताया 'गद्दार' और 'आतंकवादी'
करणी सेना अध्यक्ष का विवादित बयान, ओवैसी-आजम खान को बताया 'गद्दार' और 'आतंकवादी'
इंडिया
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
क्रिकेट
बिना खेले सेमीफाइनल में पाकिस्तान, क्रिकेट के इस नियम पर बवाल
बिना खेले सेमीफाइनल में पाकिस्तान, क्रिकेट के इस नियम पर बवाल
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
CM विजय पर भड़के उदयनिधि स्टालिन, बोले- 'वह सिर्फ गाना गा रहे...'
CM विजय पर भड़के उदयनिधि स्टालिन, बोले- 'वह सिर्फ गाना गा रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में लखनऊ समेत 43 जिलों में होगी बारिश, जानें कब बदलेगा मौसम?
यूपी में लखनऊ समेत 43 जिलों में होगी बारिश, जानें कब बदलेगा मौसम?
ट्रेंडिंग
प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिला का धांसू डांस, इंटरनेट पर मचा बवाल
प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिला का धांसू डांस, इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget