Asian Games 2026 Day 10 Live: टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द
Asian Games Live Update: आज 2026 एशियन गेम्स में 10वां दिन है. आज मनु भाकर शूटिंग में मेडल ला सकती हैं. भारत के पास अभी तक 4 गोल्ड सहित 37 मेडल आए हैं.
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2026 एशियन गेम्स में आज 10वां दिन है. आज भारतीय खिलाड़ी 13 अलग-अलग खेलों में भाग लेंगे और आज भारत की झोली में कई सारे मेडल आ सकते हैं. 28 सितंबर को एथलेटिक्स, शूटिंग और कुराश समेत अन्य कई खेलों में भारत मेडल जीत सकता है. आज विशेष रूप से एथलेटिक्स में मेडल की भरमार हो सकती है. भारत ने 9वें दिन कुल 7 मेडल जीते थे. भारत के पास अभी 4 गोल्ड सहित कुल 37 पदक हैं और वह पदक तालिका में अभी 12वें स्थान पर है.
जेवलिन थ्रो में रोहित यादव से उम्मीद
आज डिसकस थ्रो से लेकर लॉन्ग जम्प, जेवलिन थ्रो में रोहित यादव से काफी उम्मीदें होंगी. वहीं 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर के अलावा स्टीपलचेज में भी भारत के खिलाफ दावेदारी पेश करने वाले हैं. 4 x 400 मीटर रिले फाइनल महिला इवेंट में भारतीय टीम फाइनल खेलेगी. बॉक्सिंग में 3 क्वार्टरफाइनल मैच खेले जाएंगे और इन तीनों में भारतीय बॉक्सरों को जीत मिलती है तो भारत के 3 मेडल पक्के हो जाएंगे. कुराश में पिंकी बलहारा एक्शन में होंगी.
क्रिकेट में भारत बनाम अफगानिस्तान
आज सबकी नजरें क्रिकेट पर होंगी, जहां भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया को ऊंची रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली थी. वहीं हॉकी में ग्रुप ए के मैच में भारतीय टीम की टक्कर बांग्लादेश से होगी.
मनु भाकर एक्शन में
महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालीफिकेशन प्रिसीजन इवेंट में मनु भाकर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. आज उनका रैपिड राउंड होगा, जिसमें ईशा सिंह और राही सरनोबाट भी दावेदारी पेश कर रही होंगी. वहीं ट्रैप इवेंट में भी भारत को महिला और पुरुष इवेंट में पदक की उम्मीद होगी.
स्क्वाश में नौवें दिन अभय सिंह और अनाहत सिंह अपना-अपना फाइनल मैच हार गए थे. 10वें दिन भारत की मेंस और महिला टीम, टीम इवेंट में भाग लेंगी. इसके अलावा टेनिस और सर्फिंग में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे.
Asian Games 2026 Day 10 Live: भारत-अफगानिस्तान मैच रद्द
भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है.
ICC रैंकिंग में बेहतर पोजीशन के आधार पर भारत को सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है, जबकि अफगानिस्तान बाहर हो गया है.
Asian Games 2026 Day 10 Live: मनु भाकर बाहर, ईशा सिंह फाइनल में
मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निराश किया है. मनु 11वें स्थान पर रहीं, जबकि राही सरनोबाट 30वें नंबर पर
अच्छी खबर है कि ईशा सिंह आठवें स्थान पर रहीं और फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई हैं.