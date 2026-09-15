एशियन गेम्स से पहले खड़ा हुआ विवाद, 5 भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिला जापान का वीजा

एशियन गेम्स 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. भारत की 207 सदस्यीय दल की कोशिश 2022 के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की होगी. भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स का है, जिनके सामने एक बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है. इनमें से कुछ खिलाड़ियों को अभी तक वीजा मंजूरी नहीं मिली है, इनमें से अधिकतर टोक्यो के पास एक छोटे से 'अक्लिमेटाइजेशन कैंप' के लिए जापान पहुंच चुके हैं. बता दें कि ये कैंप नए माहौल में ढलने के लिए लगाया गया है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 4-5 भारतीय एथलीटों को अभी तक जापान का वीजा नहीं मिल है. हालांकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा. फेडरेशन इस मामले में सरकार से मदद मांग सकता है. बता दें कि एशियाई खेलों में एथलेटिक्स इवेंट्स आइची-नागोया में 23 सितंबर से शुरू होंगे.

रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया गया कि वीजा और पासपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख आउटसोर्सिंग कंपनी VFS ने जोर दिया है कि आवेदन वहीं किए जाने चाहिए जहां पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. सूत्र ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा."

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अब भारत की एक टेंशन ये भी है कि जिन एथलीटों को वीजा मिलने में देरी हो रही है, हो सकता है उन्हें 'अक्लिमेटाइज़ेशन कैंप' में कम समय मिले. ये भी संभावना है कि वह इस कैंप में शामिल ही न हो पाए, बल्कि सीधे नागोया में टीम के बाकी सदस्यों से जुड़ें.

अन्य एथलीट सुकुबा यूनिवर्सिटी में 20 सितंबर तक ट्रेनिंग करेंगे. एथलेटिक्स इवेंट शुरू होने से 2 दिन पहले ये खिलाड़ी टोक्यो से नागोया पहुंचेंगे.

एथलेटिक्स के बाद भारत का सबसे बड़ा दल हॉकी का है, जिसमे 40 सदस्य शामिल हैं. क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारत समेत 4 टीमों को सीधे क्वार्टर-फाइनल में जगह मिली है. भारत का पहला मैच 28 सितंबर को है.

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