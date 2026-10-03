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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर

भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर

भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में शनिवार (03 अक्टूबर) को भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को महिलाओं का कुश्ती 53 किग्रा कैटेगरी फाइनल गंवाना पड़ा. गोल्ड मेडल मुकाबले में भारतीय पहलवान ने जापान की मो कियोका के खिलाफ 1-9 से हार का सामना किया. इसके साथ अंतिम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. इस तरह भारत के हाथों से एक और गोल्ड फिसल गया.

पहले हाफ में अंतिम पंघाल बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आईं. वह कोई प्वाइंट हासिल नहीं कर सकीं. जापानी पहलवान ने पहले हाफ में 2 प्वाइंट्स हासिल कर 2-0 की बढ़त बना ली थी. दूसरे हाफ में भी मो कियोका का दबदबा देखने को मिला. यहां जापानी खिलाड़ी ने 7 प्वाइंट्स अपने नाम किए, जबकि भारतीय पहलवान सिर्फ 1 ही प्वाइंट अपने नाम कर सकीं. इस तरह फुल टाइम के बाद स्कोर 1-9 का रहा.

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पिछले यानी 2023 के एशियाई खेलों में अंतिम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इस बार उन्होंने सिल्वर पर कब्जा किया है. भले ही वह गोल्ड नहीं जीत सकीं, लेकिन उन्होंने अपना कद जरूर बढ़ाया है. एशियाई खेलों के इस एडीशन में पदक जीतने वाली अंतिम इकलौती भारतीय महिला पहलवान हैं. 

भारत का 27वां सिल्वर 

यह मौजूदा एशियाई खेलों में भारत का 27वां सिल्वर मेडल है. वही कुश्ती में यह सिर्फ दूसरा सिल्वर है. इससे पहले नितेश ने पुरुषों की मेंस ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम श्रेणी में सिल्वर पर कब्जा किया था. इसके अलावा कुश्ती में 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज भी आ चुके हैं. तीनों कैटेगरी के मेडल मिलाकर अंतिम इकलौती महिला पहलवान नजर आ रही हैं. 

भारत का 85वां मेडल 

यह भारत के लिए ओवरऑल 85वां मेडल रहा. इसके साथ भारतीय दल मेडल टैली में चौथे पायदान पर आ गया है. अब तक भारत के खाते में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज आ चुके हैं. टैली में चीन पहले पायदान पर है. चीन के कुल मेडल 340 हैं, जिसमें 168 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत की पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में पांचवीं बार जीता गोल्ड

Published at : 03 Oct 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Antim Panghal INDIA Asian Games 2026
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