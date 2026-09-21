गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड

13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड

13 साल की चीनी तैराक यू जिदी ने एशियन गेम्स में 200 मीटर मेडले में गोल्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले वो 200 मीटर बटरफ्लाई में भी गोल्ड जीत चुकी हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Sep 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

13 साल की उम्र में जहां बच्चे आमतौर पर पढ़ाई और खेल की शुरुआत कर रहे होते हैं, वहीं चीन की तैराक यू जिदी एशियन गेम्स के पूल में लगातार कमाल कर रही हैं.  यू जिदी ने सोमवार को महिलाओं की 200 मीटर मेडले रेस में गोल्ड जीता. उन्होंने रेस 2 मिनट 6.10 सेकंड में पूरी की और नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया.  यह एशियन गेम्स में उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है.

यू जिदी ने इस प्रदर्शन के साथ यू यिटिंग के 2 मिनट 6.82 सेकंड के पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उनका 2 मिनट 6.10 सेकंड का समय महिलाओं की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में अब तक का दूसरा सबसे तेज समय भी है. उनसे आगे सिर्फ कनाडा की समर मैकिनटोश हैं, जिनके नाम 2 मिनट 5.70 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड
13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
Asian Games Day 3 Live: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
LIVE: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
स्पोर्ट्स
भारत की सविता पूनिया ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
भारत की सविता पूनिया ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें:भारत की सविता पूनिया ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड

वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 0.40 सेकंड दूर

यू जिदी का समय मैकिनटोश के वर्ल्ड रिकॉर्ड से केवल 0.40 सेकंड पीछे रहा. खास बात ये है कि यू का इससे पहले का उनका सबसे अच्छा समय 2 मिनट 7.41 सेकंड था, जिसे उन्होंने इस रेस में काफी बेहतर किया.

एक दिन पहले भी जीता था गोल्ड

यू जिदी ने इससे एक दिन पहले महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में भी गोल्ड जीता था. उन्होंने वहां 2 मिनट 5.08 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया था. अब उनकी नजर इस सप्ताह होने वाली 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा पर है

13 साल की उम्र में बड़ी उपलब्धि

यू जिदी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में एशियन गेम्स में लगातार दो गोल्ड मेडल जीतकर सबका ध्यान खींचा है. इससे पहले उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड जीतकर एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया था. अब 200 मीटर मेडले में भी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीतकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.

 

यह भी पढ़ें:गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026 Yu Zidi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड
13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
Asian Games Day 3 Live: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
LIVE: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
स्पोर्ट्स
भारत की सविता पूनिया ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
भारत की सविता पूनिया ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result Live: बच्ची की निकाली पर्ची से जीता BJP उम्मीदवार, कांग्रेस छोड़कर थामा था 'कमल'
Live: बच्ची की निकाली पर्ची से जीता BJP उम्मीदवार, कांग्रेस छोड़कर थामा था 'कमल'
इंडिया
20 सालों में IIT कैंपस में हुईं इतनी मौतें, पूर्व छात्र ने डेटा जारी कर किया दावा
20 सालों में IIT कैंपस में हुईं इतनी मौतें, पूर्व छात्र ने डेटा जारी कर किया दावा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
भारत की दमदार जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा
विश्व
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
ENT LIVE
Salman Khan ने Paparazzi Culture पर उठाए सवाल, Actresses की Privacy पर बोले
Salman Khan ने Paparazzi Culture पर उठाए सवाल, Actresses की Privacy पर बोले
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर गूंजी किलकारी, Baby Girl ने लिया जन्म
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर गूंजी किलकारी, Baby Girl ने लिया जन्म
ENT LIVE
Daayra Review: दमदार कहानी के बावजूद Meghna Gulzar की फिल्म क्यों लगी बड़ी निराशा?
Daayra Review: दमदार कहानी के बावजूद Meghna Gulzar की फिल्म क्यों लगी बड़ी निराशा?
Embed widget