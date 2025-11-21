IND A vs BAN A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. शुक्रवार, 21 नवंबर को इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. फैंस की नजरें इस मैच में खास तौर पर इंडिया ए के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी, जो पूरे टूर्नामेंट में टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं. 201 रन के साथ सूर्यवंशी इस समय टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उन्होंने लगभग अकेले दम पर भारत की बल्लेबाजी को संभाला है.

इंडिया ए के टॉप ऑर्डर पर बढ़ा दबाव

इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फिलहाल फॉर्म में संघर्ष कर रहा है. कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा को अभी तक वो प्रदर्शन नहीं मिला जिसकी टीम को उम्मीद थी. ऐसे में सूर्यवंशी के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी। टीम को शुरुआती ओवर्स में मजबूत शुरुआत चाहिए, वरना बांग्लादेश के गेंदबाज मैच पर जल्दी पकड़ बना सकते हैं.

बांग्लादेश के गेंदबाज बन सकते हैं बड़ी चुनौती

बांग्लादेश टीम के पेसर रिपन मोंडोल और लेफ्ट-आर्म स्पिनर रकीबुल हसन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे. दोनों हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर टीम में शामिल हुए हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. इन दोनों के खिलाफ सूर्यवंशी और बाकी बल्लेबाजों को बेहद सावधानी से खेलना होगा.

भारत की गेंदबाजी अब तक दमदार

इंडिया ए की बॉलिंग यूनिट इस टूर्नामेंट में बेहद शानदार रही है. लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने तीन मैचों में पांच विकेट झटके हैं और वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्हें लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे और लेग स्पिनर सुयश शर्मा का शानदार साथ मिल रहा है, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिए हैं. हर्ष दुबे ने ओमान के खिलाफ नंबर-4 पर प्रमोशन पाकर तेज अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी में भी अपनी उपयोगिता दिखा दी.

मैच कब और कहां?

मैच: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए - सेमीफाइनल

तारीख: शुक्रवार, 21 नवंबर

समय: दोपहर 3 बजे से

लाइव टेलीकास्ट: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: सोनी लिव ऐप

रात 8 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा.

क्या भारत-पाकिस्तान का फाइनल होगा?

हाँ, अगर इंडिया ए और पाकिस्तान ए दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत जाते हैं, तो 23 नवंबर को दोहा में होने वाला फाइनल भारत-पाकिस्तान के धुआंधार मुकाबले में बदल सकता है. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया था, ऐसे में फाइनल का संघर्ष और भी रोमांचक हो सकता है.