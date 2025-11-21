हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A vs BAN A Live Streaming: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए के बीच सेमीफाइनल का महामुकाबला आज, जानें कब-कहां और कितने बजे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

IND A vs BAN A Live Streaming: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए के बीच सेमीफाइनल का महामुकाबला आज, जानें कब-कहां और कितने बजे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया ए और बांग्लादेश ए सेमीफाइनल में भिड़ने को तैयार है. फैंस की नजरें इस मैच में खास तौर पर इंडिया ए के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

IND A vs BAN A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. शुक्रवार, 21 नवंबर को इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. फैंस की नजरें इस मैच में खास तौर पर इंडिया ए के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी, जो पूरे टूर्नामेंट में टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं. 201 रन के साथ सूर्यवंशी इस समय टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उन्होंने लगभग अकेले दम पर भारत की बल्लेबाजी को संभाला है.

इंडिया ए के टॉप ऑर्डर पर बढ़ा दबाव

इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फिलहाल फॉर्म में संघर्ष कर रहा है. कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा को अभी तक वो प्रदर्शन नहीं मिला जिसकी टीम को उम्मीद थी. ऐसे में सूर्यवंशी के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी। टीम को शुरुआती ओवर्स में मजबूत शुरुआत चाहिए, वरना बांग्लादेश के गेंदबाज मैच पर जल्दी पकड़ बना सकते हैं.

बांग्लादेश के गेंदबाज बन सकते हैं बड़ी चुनौती

बांग्लादेश टीम के पेसर रिपन मोंडोल और लेफ्ट-आर्म स्पिनर रकीबुल हसन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे. दोनों हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर टीम में शामिल हुए हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. इन दोनों के खिलाफ सूर्यवंशी और बाकी बल्लेबाजों को बेहद सावधानी से खेलना होगा.

भारत की गेंदबाजी अब तक दमदार

इंडिया ए की बॉलिंग यूनिट इस टूर्नामेंट में बेहद शानदार रही है. लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने तीन मैचों में पांच विकेट झटके हैं और वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्हें लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे और लेग स्पिनर सुयश शर्मा का शानदार साथ मिल रहा है, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिए हैं. हर्ष दुबे ने ओमान के खिलाफ नंबर-4 पर प्रमोशन पाकर तेज अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी में भी अपनी उपयोगिता दिखा दी.

मैच कब और कहां?

मैच: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए - सेमीफाइनल

तारीख: शुक्रवार, 21 नवंबर

समय: दोपहर 3 बजे से

लाइव टेलीकास्ट: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: सोनी लिव ऐप

रात 8 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा.

क्या भारत-पाकिस्तान का फाइनल होगा?

हाँ, अगर इंडिया ए और पाकिस्तान ए दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत जाते हैं, तो 23 नवंबर को दोहा में होने वाला फाइनल भारत-पाकिस्तान के धुआंधार मुकाबले में बदल सकता है. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया था, ऐसे में फाइनल का संघर्ष और भी रोमांचक हो सकता है. 

Published at : 21 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Live Streaming IND A Vs BAN A Vaibhav Suryavanshi Rising Star Asia Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget