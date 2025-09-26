Asia Cup 2025: पाकिस्तान की जीत के हीरो रहे शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के बाद किया पत्नी को याद, जानिए क्या कहा
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की फाइनल में जगह बनाने में शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन शानदार रहा. बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने के बाद अफरीदी ने जीत को अपनी पत्नी और बेटे को समर्पित की.
Asia Cup 2025: दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस जीत में पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन सबसे अहम रहा. गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने बल्ले से भी शानदार योगदान दिया, जिससे पाकिस्तान ने कठिन हालात में जीत हासिल की. मैच के बाद पुरस्कार समारोह में अफरीदी ने खास भावनात्मक बयान दिया और अपनी जीत पत्नी और परिवार को समर्पित की.
प्राइज सेरेमनी में भावुक अफरीदी
मैच जीतने के बाद प्राइज सेरेमनी में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, “मैं अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटे को यह अवॉर्ड देना चाहूंगा. शुरुआती विकेट हमारे लिए बहुत जरूरी थे और हमने उसे हासिल किया. यह जीत हमारी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है.” उन्होंने कहा कि टीम के लिए यह जीत एक ब्रेकथ्रू थी और उन्होंने इसी सोच के साथ गेंदबाजी की.
अफरीदी का दमदार प्रदर्शन
बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 19 रन बनाए और पाकिस्तान को 135/8 तक पहुंचाया. इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए. उनका यह प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए निर्णायक साबित हुआ और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.
भारत को लेकर भी दिया बड़ा बयान
अफरीदी ने आगे कहा, “हम भारत के खिलाफ फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमारे पास अनुभव और योजना दोनों हैं. शुरुआती विकेटों के बाद हम पूरी टीम के साथ दबाव बनाने में सफल रहे.” उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी स्लोअर बॉल पर खास काम किया और सही समय पर इसका उपयोग करके मैच का रुख बदल दिया.
भारत से मुकाबले की तैयारी
पाकिस्तान के लिए यह जीत खास है क्योंकि उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता तय किया है. हालांकि उन्हें पहले भारत से 2 बार करारी हार झेलनी पड़ी थी. अब 28 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महा मुकाबला होगा. शाहीन अफरीदी की फार्म और अनुभव पाकिस्तान के लिए फाइनल में अहम साबित हो सकता है.
