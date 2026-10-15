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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज, अर्शदीप सिंह टॉप पर; देखें लिस्ट

सबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज, अर्शदीप सिंह टॉप पर; देखें लिस्ट

टी20 इंटरनेशनल में वाइड और नो बॉल देने वाले गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप सिंह सबसे आगे हैं. उनके नाम 150 अतिरिक्त गेंदें दर्ज हैं, जिनमें 132 वाइड और 18 नो बॉल शामिल हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Oct 2026 09:31 PM (IST)
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क्रिकेट में गेंदबाज की एक छोटी-सी गलती भी टीम को भारी पड़ सकती है. खासकर टी20 इंटरनेशनल जैसे फॉर्मेट में, जहां हर रन मैच का रुख बदल सकता है. वाइड और नो बॉल से बल्लेबाजी करने वाली टीम को एकस्ट्रा रन मिलते हैं और गेंदबाज पर दबाव भी बढ़ता है. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम इसी वजह से चर्चा में है. आंकड़ों के मुताबिक, वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल देने वाले गेंदबाजों की सूची में पहले नंबर पर हैं.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में वाइड और नो बॉल देने के मामले में सबसे आगे हैं. उनके नाम कुल 150 अतिरिक्त गेंदें दर्ज हैं, जिनमें 132 वाइड और 18 नो बॉल शामिल हैं. यहां बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 146 गेंदों के साथ दूसरे और आयरलैंड के मार्क अडायर 143 गेंदों के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

मुस्तफिजुर रहमान दूसरे नंबर पर

इस में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान दूसरे स्थान पर हैं. उनके नाम कुल 146 वाइड और नो बॉल दर्ज हैं. इनमें 135 वाइड और 11 नो बॉल शामिल हैं. वहीं, आयरलैंड के मार्क अडायर 143 अतिरिक्त गेंदों के साथ तीसरे नंबर पर है. उन्होंने 132 वाइड और 11 नो बॉल दी हैं.

हार्दिक पांड्या भी सूची में शामिल

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस सूची में शामिल हैं. उनके नाम 116 वाइड और नो बॉल हैं, जिनमें 112 वाइड और 4 नो बॉल शामिल हैं. जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगरावा के नाम भी 116 अतिरिक्त गेंदें हैं. उन्होंने 96 वाइड और 20 नो बॉल दी हैं.

इन गेंदबाजों के नाम भी हैं शामिल

न्यूजीलैंड के टिम साउदी 113 अतिरिक्त गेंदों के साथ सूची में अगले स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने 112 और जेसन होल्डर ने 111 वाइड और नो बॉल दी हैं. दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा के नाम 105, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम 101 अतिरिक्त गेंदें दर्ज हैं.

टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होता है. लेकिन, किसी गेंदबाज के प्रदर्शन का आकलन केवल वाइड और नो बॉल के आधार पर नहीं किया जा सकता. विकेट, रन खर्च करने की दर और मैच में उसका योगदान भी उतना ही मायने रखता है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 09:31 PM (IST)
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