फीफा वर्ल्ड कप 2026 की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला आज रात को हो जाएगा, दूसरे सेमीफाइनल में लियोनल मेसी की अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड के साथ होगा, जो अपने स्टार गोलकीपर के दम पर आज पूरी दुनिया को हैरान कर सकती है. अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को भेद पाना भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होगा. इंग्लैंड के गोलकीपर की भूमिका में जॉर्डन पिकफोर्ड होंगे, दोनों अपने देश के लिए बतौर गोलकीपर सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. वे इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्टार हैं.

फुटबॉल में गोलकीपर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, बेशक स्ट्राइकर्स की स्किल्स स्ट्रेंथ और टीम वर्क से गोल होता है लेकिन ये कितना भी शानदार हो, एक अच्छा गोलकीपर इसे जब फेल करे तो विरोधी टीम पर दबाव आ जाता है. सामने जब अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज और इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफोर्ड जैसे गोलकीपर हों तो फिर स्ट्राइकर्स पर मानसिक दबाव तो आ ही जाता है. दूसरे सेमीफाइनल में भी ये साफ नजर आने वाला है.

आंकड़ों में कौन बेहतर?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एमिलियानो मार्टिनेज और जॉर्डन पिकफोर्ड ने 6-6 मैच खेले हैं, आंकड़ों में दोनों एक ही स्थान पर खड़े नजर आते हैं. अर्जेंटीना के मार्टिनेज ने 6 मैचों में 2 क्लीन शीट्स किए, 8 बचाव किए. उन्होंने अपने देश के लिए 65 मैच खेले हैं, 33 वर्षीय मार्टिनेज काफी अनुभवी हैं.

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दूसरी तरफ इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड के पास भी काफी अनुभव है, जिन्होंने अपने देश के लिए 90 मैच खेले हैं. 32 वर्षीय पिकफोर्ड ने इस वर्ल्ड कप 6 मैचों में 2 क्लीन शीट्स किए और 12 बचाव किए, जो इंग्लैंड की सफलता में अहम पहलू रहा.

इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफोर्ड को अपने गेम कंट्रोल के लिए जाना जाता है. दूसरी तरफ मार्टिनेज के सामने होने से ही स्ट्राइकर दबाव में आ जाता है. अर्जेंटीना की तगड़ी डिफेंस मार्टिनेज के रोल को आसान बना देती है, जिसे भेदना किसी के लिए भी मुश्किल रहता है. देखा जाए तो पिकफोर्ड और मार्टिनेज का नियमित खेल के दौरान पलड़ा बराबर का नजर आता है, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के स्टार मार्टिनेज आगे नजर आते हैं.

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