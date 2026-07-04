डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को 3-2 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. मियामी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला आखिरी मिनटों तक बेहद रोमांचक रहा है. निर्धारित 90 मिनट के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही हैं, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में लगातार गोल और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है. आखिर में क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर की मदद से अर्जेंटीना ने जीत अपने नाम की है. अब प्री-क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला मोहम्मद सालाह की इजिप्ट से होने वाला है.

मियामी में फिर चला लियोनेल मेसी का जादू

मुकाबले के 29वें मिनट में मियामी स्टेडियम ‘मेसी-मेसी’ के नारों से गूंज उठा है. मिडफील्ड से लिसैंड्रो मार्टिनेज ने शानदार लॉन्ग बॉल खेली है, जिसे लियोनेल मेसी ने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है. इसके बाद उन्होंने अपने बाएं पैर से दूसरे टच पर बेहद कठिन कोण से गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया है. इस गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 1-0 की बढ़त हासिल की है.

केप वर्डे ने शानदार वापसी की

केप वर्डे की टीम ने मुकाबले में हार नहीं मानी है और लगातार अर्जेंटीना के डिफेंस पर दबाव बनाया है. 59वें मिनट में रयान मेंडेस राइट फ्लैंक से आगे बढ़े हैं और डेरोए डुआर्टे के लिए शानदार क्रॉस दिया है. डुआर्टे ने बिना गलती किए गेंद को अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज के पैरों के बीच से गोल में पहुंचाकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया है. इसके बाद निर्धारित 90 मिनट तक कोई और गोल नहीं हुआ है और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया है.

एक्स्ट्रा टाइम में लगातार पलटा मैच

92वें मिनट में अर्जेंटीना को कॉर्नर मिला है. लियोनेल मेसी की कॉर्नर किक के बाद पेनाल्टी बॉक्स में हुई हलचल के बीच गेंद लिसैंड्रो मार्टिनेज के पास पहुंची है. उन्होंने जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना को 2-1 से आगे कर दिया है. हालांकि केप वर्डे ने एक बार फिर मुकाबले में वापसी की है. 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कैबरल ने लेफ्ट फ्लैंक से शानदार दौड़ लगाई है और दाएं पैर से बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाकर गेंद को सीधे गोलपोस्ट में पहुंचा दिया है. इस गोल के साथ स्कोर 2-2 से बराबर हो गया है.

111वें मिनट में रोमेरो के हेडर ने पलटा मुकाबला

जब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ता नजर आ रहा था, तभी 111वें मिनट में अर्जेंटीना को एक और कॉर्नर मिला है. लियोनेल मेसी ने गेंद को पेनाल्टी बॉक्स के बीच में पहुंचाया है, जहां क्रिस्टियन रोमेरो ने ऊंची छलांग लगाकर शानदार हेडर लगाया है. इसके बाद गेंद केप वर्डे के डिनी बोर्गेस से लगकर सीधे गोल में चली गई है. कुछ देर तक वीएआर (VAR) से गोल की जांच हुई है, लेकिन रेफरी ने गोल को मान्यता दे दी है. इस ओन गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 3-2 की बढ़त बनाई है, जो मैच खत्म होने तक कायम रही है.

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अब इजिप्ट से होगी टक्कर

इस रोमांचक जीत के साथ अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब उसका सामना इजिप्ट से होने वाला है, जिसने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में हराया है. अटलांटा में खेले जाने वाले इस मुकाबले में लियोनेल मेसी और मोहम्मद सालाह के बीच बहुप्रतीक्षित भिड़ंत देखने को मिलने वाली है.

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