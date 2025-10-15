हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games: अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन? बोली लगाने के लिए भारत को मिली मंजूरी

Commonwealth Games 2030 Big Update: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन करने के लिए अहमदाबाद के नाम का प्रस्ताव रखा गया था. इसके लिए अब भारत को नीलामी में जाने के लिए मंजूरी मिल गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

Commonwealth Games 2030 In India: भारत सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन करना चाहती है. इन खेलों को देश में कराने के लिए अहमदाबाद का चयन किया गया था. इसे लेकर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने नीलामी में शामिल होने के लिए भारत के नाम पर मुहर लगा दी है. भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी.

भारत में होंगे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स?

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज बुधवार, 15 अक्टूबर को ये बताया गया कि भारत को बिडिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है. भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए अहमदाबाद का नाम दिया गया था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होगा या नहीं, इसका फैसला 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होने वाल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल एसेंबली की मीटिंग में होगा. 26 नवंबर को ही आखिरी फैसला आएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कौन सा देश होस्ट करेगा.

अहमदाबाद के साथ रेस में नाइजीरिया

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड अफ्रीका के नाइजीरिया में भी इन खेलों को कराने पर विचार कर रहा है. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे का कहना है कि 'हम भारत और नाइजीरिया दोनों की सोच और कमिटमेंट के लिए आभारी हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए दोनों के ही प्रपोजन काफी बेहतर और इंस्पायरिंग हैं. इसे लेकर आखिरी फैसला ग्लासगो में जनरल एसेंबली में लिया जाएगा'.

'भारत के लिए सम्मान की बात'

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भारत के नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने पर भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन की अध्यक्ष पी टी ऊषा ने कहा कि 'ये भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात होगी कि हमें अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने का मौका मिलेगा. ये खेल केवल भारत की वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग ही नहीं बताएंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 की तरफ भी हमारे बढ़ते कदमों को दिखाएंगे'.

Published at : 15 Oct 2025 08:26 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games PM Modi AMIT SHAH Commonwealth Games 2030
