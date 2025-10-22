अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. इस बार मामला सरहद या राजनीति का नहीं, बल्कि खेल जगत से जुड़ा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हवाई हमले में मारे गए तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत का ठोस सबूत अब उनके पास है. बोर्ड के प्रवक्ता सैय्यद नसीम सआदत ने कहा है कि उनके पास इस हमले से जुड़ा वीडियो फुटेज और पुख्ता प्रमाण हैं जो पाकिस्तान की भूमिका को साफ तौर पर उजागर करते हैं.

पाकिस्तान पर लगाया हवाई हमले का आरोप

पाकिस्तान सरकार ने पहले इस घटना से पूरी तरह इनकार किया था और कहा था कि हवाई हमले में किसी भी क्रिकेटर की मौत नहीं हुई है. उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता सैय्यद नसीम सआदत ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, “हमारे पास वीडियो फुटेज और सबूत हैं जो साफ साबित करते हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने ही किया है. दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने हमारी रिपोर्ट देखी होगी. अब इस झूठ को और छिपाया नहीं जा सकता.”

सआदत ने यह भी कहा कि क्रिकेटर कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे, तभी पाकिस्तानी हवाई हमले का शिकार हो गए. तीनों की मौत ने न सिर्फ अफगान क्रिकेट समुदाय बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.

पाकिस्तान के साथ नही खेलेगा अफगानिस्तान

इस घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली ट्राई-नेशन टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया है. बोर्ड ने कहा कि जब तक इस हमले की पूरी जांच नहीं होती और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तब तक वे किसी भी द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे.

अफगानिस्तान की जगह अब जिम्बाब्वे को ट्राई-सीरीज में शामिल किया गया है. यह सीरीज 17 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी, जिसमें पहला मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा. इसके बाद शेष मुकाबले और फाइनल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 29 नवंबर तक होंगे.