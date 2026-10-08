ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सछक्कों में सबसे आगे निकले अभिषेक शर्मा, सब छूट गए पीछे

छक्कों में सबसे आगे निकले अभिषेक शर्मा, सब छूट गए पीछे

अभिषेक शर्मा ने 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. 62 छक्कों के साथ वह इस साल सबसे आगे हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 08 Oct 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 क्रिकेट में बड़े-बड़े छक्के लगाना अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की खास पहचान बन चुका है. 2026 में भी उनका बल्ला जमकर बोल रहा है. यही वजह है कि इस साल टी20 इंटरनेशनल में छक्के लगाने के मामले में अभिषेक ने सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. उनके नाम अब तक 62 छक्के दर्ज हैं.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. उन्होंने अब तक 62 छक्के लगाए हैं. फुल मेंबर टीम के खिलाड़ियों में वो इस मामले में बाकी बल्लेबाजों से काफी आगे चल रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट, बेस्ट विकेटकीपर में वॉर्नर ने किसे चुना? देखें वीडियो
एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट, बेस्ट विकेटकीपर में वॉर्नर ने किसे चुना?
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान का कटा नाम, भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को मिली जगह
पाकिस्तान का कटा नाम, भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को मिली जगह
स्पोर्ट्स
पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास
पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

अभिषेक की बल्लेबाजी का अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहा है. वो पारी की शुरुआत में ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद उनके एरिया में आते ही उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने से नहीं चूकते. इस साल उनके छक्कों की संख्या भी इसी आक्रामक खेल की कहानी बता रही है.

इशान किशन के नाम 49 छक्के

भारतीय बल्लेबाज इशान किशन के नाम भी 49 छक्कें हैं. इशान भी टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने और बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन, इस साल छक्कों के मामले में अभिषेक उनसे काफी आगे निकल चुके हैं.

हेटमायर भी टॉप खिलाड़ियों में शामिल

वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर के नाम 44 छक्के हैं. वो भी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अभिषेक के 62 छक्कों से काफी पीछे हैं.

अभिषेक की पावर हिटिंग का दिखा असर

अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज टी20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. 2026 में उनके छक्कों का आंकड़ा इसी अंदाज का नतीजा है. फिलहाल 62 छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा इस साल टी20 इंटरनेशनल में सिक्स लगाने के मामले में सबसे आगे हैं.

यह भी पढ़ें: पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
T20I Abhishek Sharma Sixes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट, बेस्ट विकेटकीपर में वॉर्नर ने किसे चुना? देखें वीडियो
एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट, बेस्ट विकेटकीपर में वॉर्नर ने किसे चुना?
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान का कटा नाम, भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को मिली जगह
पाकिस्तान का कटा नाम, भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को मिली जगह
स्पोर्ट्स
पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास
पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
हरियाणा
चुनाव आयोग का जिक्र कर अनिल विज बोले, 'जब हम विपक्ष में थे तो...'
चुनाव आयोग का जिक्र कर अनिल विज बोले, 'जब हम विपक्ष में थे तो...'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
क्रिकेट
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget