छक्कों में सबसे आगे निकले अभिषेक शर्मा, सब छूट गए पीछे

टी20 क्रिकेट में बड़े-बड़े छक्के लगाना अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की खास पहचान बन चुका है. 2026 में भी उनका बल्ला जमकर बोल रहा है. यही वजह है कि इस साल टी20 इंटरनेशनल में छक्के लगाने के मामले में अभिषेक ने सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. उनके नाम अब तक 62 छक्के दर्ज हैं.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. उन्होंने अब तक 62 छक्के लगाए हैं. वो इस मामले में बाकी बल्लेबाजों से काफी आगे चल रहे हैं.

अभिषेक की बल्लेबाजी का अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहा है. वो पारी की शुरुआत में ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद उनके एरिया में आते ही उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने से नहीं चूकते. इस साल उनके छक्कों की संख्या भी इसी आक्रामक खेल की कहानी बता रही है.

इशान किशन के नाम 49 छक्के

भारतीय बल्लेबाज इशान किशन के नाम भी 49 छक्कों हैं. इशान भी टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने और बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन, इस साल छक्कों के मामले में अभिषेक उनसे काफी आगे निकल चुके हैं.

हेटमायर भी टॉप खिलाड़ियों में शामिल

वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर के नाम 44 छक्के हैं. वो भी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अभिषेक के 62 छक्कों से काफी पीछे हैं.

अभिषेक की पावर हिटिंग का दिखा असर

अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज टी20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. 2026 में उनके छक्कों का आंकड़ा इसी अंदाज का नतीजा है. फिलहाल 62 छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा इस साल टी20 इंटरनेशनल में सिक्स लगाने के मामले में सबसे आगे हैं.

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