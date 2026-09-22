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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार

अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार

जापान के खिलाफ पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा ने 2026 में अपना 5वां T20I गोल्डन डक दर्ज किया. इसके साथ ही उन्होंने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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जापान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. इस तरह वो गोल्डन डक का शिकार हुए और साथ ही अभिषेक के नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जिसे वो बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे.

भारत और जापान के बीच सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस ऐतिहासिक टी20 मुकाबले को बारिश के वजह से 5-5 ओवर का कर दिया गया था. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए. जापान के चार्ली हारा-हिन्जे ने उन्हें आउट किया और अभिषेक अपना खाता भी नहीं खोल सके.

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2026 में पांचवां गोल्डन डक

जापान के खिलाफ पहली गेंद पर आउट होते ही अभिषेक शर्मा ने 2026 में टी20 इंटरनेशनल में अपना पांचवां गोल्डन डक दर्ज किया. इसके साथ ही उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा गोल्डन डक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इस में रवांडा के केविन इराकोसे और जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा भी शामिल हैं.

T20I में सातवीं बार शून्य

सिर्फ गोल्डन डक का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि 2026 में टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक का यह 7वां डक भी रहा. यानी इस साल वो सात बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं. उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल डक के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है.

पूरे T20 क्रिकेट में भी अनचाहा रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल से आगे देखें तो 2026 में अभिषेक शर्मा के नाम अब पूरे टी20 क्रिकेट में कुल 10 डक हो चुके हैं. ये किसी खिलाड़ी के एक साल में सबसे ज्यादा टी20 डक हैं.  इससे पहले राशिद खान और शादाब खान एक साल में 9-9 डक के साथ इस आंकड़े तक पहुंचे थे.

लेकिन अभिषेक के जल्दी आउट होने के बावजूद भारत ने जापान को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हराकर जीत दर्ज की.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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