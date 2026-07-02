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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs ENG: अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे चमके, फिर भी पहले टी20 में सामने आईं टीम इंडिया की 5 बड़ी कमजोरियां

IND vs ENG: अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे चमके, फिर भी पहले टी20 में सामने आईं टीम इंडिया की 5 बड़ी कमजोरियां

बारिश से भारत-इंग्लैंड पहला टी20 रद्द रहा. भारत ने 189/7 बनाए, लेकिन ओपनिंग फ्लॉप, ईशान किशन का रनआउट, तिलक की धीमी पारी और बल्लेबाजी क्रम के प्रयोग ने टीम की चिंताएं बढ़ाईं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 02 Jul 2026 12:10 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी की एक भी गेंद नहीं खेल सका. इससे पहले भारत ने 7 विकेट पर 189 रन का मजबूत स्कोर बनाया. कप्तान श्रेयस अय्यर (68), अभिषेक शर्मा (59) और शिवम दुबे (42*) ने शानदार पारियां खेलीं, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की कुछ बड़ी कमजोरियां भी खुलकर सामने आ गईं. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारने के बाद भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे. पहले टी20 में टीम ने बेहतर वापसी जरूर की, लेकिन कई ऐसे पहलू भी दिखे, जो टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा सकते हैं.

ओपनिंग जोड़ी फिर रही नाकाम

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 6 रन के स्कोर तक संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों के विकेट गंवा दिए. एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रही, जिससे शीर्ष क्रम की कमजोरी उजागर हुई.

अभिषेक और श्रेयस ने संभाली पारी

शुरुआती झटकों के बाद अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे छोर से पारी को संभालते हुए 68 रन बनाए और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार धीमी पड़ गई. आठवें से 14वें ओवर के बीच बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए संघर्ष करते दिखे और रन बनाने की गति काफी कम हो गई.

ईशान किशन का रन आउट बना चिंता

ईशान किशन लगातार दूसरे मुकाबले में रन आउट हुए. खराब तालमेल की वजह से उनका विकेट गंवाना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि ऐसे मौके मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं तिलक वर्मा इस मुकाबले में टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर सके. उन्होंने 13 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 13 रन बनाए, जिससे बीच के ओवरों में रनगति पर असर पड़ा.

लोअर ऑर्डर में फिर हुआ प्रयोग

इस मुकाबले में गौतम गंभीर ने एक बार फिर बल्लेबाजी क्रम में प्रयोग किया. हर्षित राणा को अक्षर पटेल से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन वह 2 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले आउट हो गए. ऐसे में बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें- शाहरुख खान का सपना पूरा, 100 दिनों में तैयार स्टेडियम, बॉलीवुड किंग ने ICC चेयरमैन जय शाह का किया शुक्रिया

हालांकि आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर नाबाद 42 रन की तेज पारी खेलकर भारत का स्कोर 189 रन तक पहुंचा दिया. लेकिन लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी और मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया. अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG: 'भागा क्यों नहीं..., तू देख...', रन आउट के बाद अभिषेक-ईशान किशन की बहस, स्टंप माइक में कैद; वीडियो वायरल

Published at : 02 Jul 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Shivam Dubey Abhishek Sharma SHREYAS IYER IND VS ENG
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