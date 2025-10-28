एबी डिविलियर्स रोहित-विराट की आलोचना पर भड़के, जानिए किसे कहा- 'कॉकरोच'

टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल उठाने वालों को अब एबी डिविलियर्स ने सख्त जवाब दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद डिविलियर्स ने आलोचकों को ‘कॉकरोच’ कहकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग तभी बाहर निकलते हैं जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा होता है.

डिविलियर्स ने क्या कहा?

फेसबुक पर लाइव सेशन के दौरान एबी डिविलियर्स ने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं... या क्या मैं इन्हें इंसान भी कह सकता हूं. जैसे ही कोई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी चरण में पहुंचता है, ये कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. क्यों? जिन्होंने अपने देश और क्रिकेट के लिए इतना कुछ दिया, उन्हें गिराने की कोशिश क्यों?”

डिविलियर्स ने आगे कहा कि यह समय इन दोनों दिग्गजों के योगदान का सम्मान करने का है, न कि उन्हें नीचा दिखाने का.

रोहित-विराट ने बल्ले से दिया जवाब

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने शानदार वापसी की. रोहित ने दूसरे वनडे में अर्धशतक और तीसरे में शानदार शतक जड़ा. वहीं विराट ने लगातार दो जीरो के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया. इन पारियों ने यह साबित कर दिया कि दोनों खिलाड़ियों में अब भी दम बाकी है और वे भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए हैं.

डिविलियर्स ने आलोचकों को दी नसीहत

डिविलियर्स ने कहा कि बीते कुछ महीनों में रोहित और विराट दोनों को काफी आलोचना झेलनी पड़ी है. “लोग बिना वजह उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते आए हैं. पर सच यह है कि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. हमें इनका जश्न मनाना चाहिए, न कि इन्हें गिराने की कोशिश करनी चाहिए.”

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनके लिए नफरत और गलत फैला रहे है वो बहुत कम लोग है. हकीकत में तो अधिकांश लोग इन दोनों खिलाड़ियों के करियर का सम्मान करते हैं.