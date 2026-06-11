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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे

6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे

28 साल बाद फीफा विश्व कप में नॉर्वे की फुटबॉल टीम अनोखी तैयारियों के साथ अमेरिका पहुंची है. खिलाड़ियों को अपने देश जैसा भोजन और माहौल देने के लिए टीम बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री अपने साथ लेकर आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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Preparations of Norway team: नॉर्वे की टीम एक बार फिर से FIFA वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रही है. आखिरी बार नॉर्वे ने साल 1998 में फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था. अब 2026 विश्व कप के लिए टीम अमेरिका पहुंच चुकी है. स्क्वॉड में मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड और आर्सनल के कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. हालांकि इस बार टीम अपने खेल से ज्यादा खाने-पीने की खास व्यवस्था को लेकर सुर्खियां बटोर रही है.

नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में नॉर्वे टीम ने अपना कैंप लगाया है, जहां खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटे हुए हैं. टीम मोरक्को के खिलाफ एक अभ्यास मुकाबला भी खेल चुकी है. खिलाड़ियों को घर जैसा अनुभव देने के लिए नॉर्वे अपने साथ 300 किलो लाल मछली, 116 किलो चीज और 6000 संतरे अमेरिका लेकर पहुंची है.

सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं, नॉर्वे अपने दो अनुभवी शेफ को भी साथ लेकर आई है. मशहूर शेफ एरॉन एस्पेलैंड और एरिक टफ्टे टीम के साथ अमेरिका पहुंचे हैं. एरॉन एस्पेलैंड ने वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शेफ प्रतियोगिता ‘कलिनरी ओलंपिक्स’ में नॉर्वे को स्वर्ण पदक दिलाया था. अब वह राष्ट्रीय टीम के लंबे समय से जुड़े शेफ के साथ मिलकर खिलाड़ियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला नॉर्वेजियन भोजन तैयार करेंगे.

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नॉर्वे की मीडिया से बातचीत में एरॉन एस्पेलैंड ने कहा, 'हम वही चीजें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो हमें सबसे अच्छी लगती हैं. हम नॉर्वे की बेहतरीन खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं. जब खिलाड़ियों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें यह भोजन उपलब्ध कराना हमारे लिए गर्व की बात है. अमेरिका तक इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाना आसान नहीं था.' उन्होंने आगे बताया कि टीम को उम्मीद है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी कम से कम 300 किलो मछली का सेवन करेंगे.

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फीफा विश्व कप 2026 में नॉर्वे को ग्रुप आई में रखा गया है. इस ग्रुप में फ्रांस, सेनेगल और इराक की टीमें भी शामिल हैं. नॉर्वे अपना पहला मैच 16 जून को फॉक्सबोरो के जिलेट स्टेडियम में इराक के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 22 जून को उसका मुकाबला सेनेगल से होगा, जबकि 26 जून को टीम फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

Published at : 11 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Erling Haaland FIFA World Cup 2026 Martin Odegaard Norway In USA
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