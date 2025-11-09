23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

भारत की नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर जूली यादव की लखनऊ में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. जूली पिछले दिनों एक अंतर-विद्यालयीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की देखरेख की तैयारी में जुटी थीं. वो एलडीए कॉलोनी स्थित एलपीएस स्कूल में खेल शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं. यह घटना पारा पुलिस थाना क्षेत्र में मौदा मोड़ के पास घटित हुई.

23 वर्षीय जूली जल्दी स्कूल आ गई थीं, लेकिन बाद में आभास हुआ कि वो अपना फोन घर पर भूल गई हैं. फोन वापस लेने के लिए वो अपनी होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर वापस घर के लिए निकली थीं. घर वापस लौटते समय गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक ने जूली की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक का पहिया रुकने से पहले जूली के शरीर पर चढ़ चुका था. चश्मदीद ने तुरंत एंबुलेंस बुलवाई और उन्हें नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया. सेंटर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

इस खबर ने जूली यादव के परिवार और सगे संबंधियों को झकझोर कर रख दिया. खबर सुनकर पिता अजय यादव और मां गमगीन हो गए. करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि जूली को उनके मदद करने वाले स्वभाव के लिए बहुत प्यार मिलता था और उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा.

जूली ने इसी साल अप्रैल में एलपीएस स्कूल को खेल शिक्षिका के रूप में जॉइन किया था. स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने कहा कि जूली रविवार को होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारियों में जुटी थीं. इस टूर्नामेंट में एलपीएस स्कूल की 8 शाखाओं के विद्यार्थी भाग लेने वाले थे.

पारा पुलिस थाना जूली के परिवार की शिकायत पर केस दर्ज करेगा. ट्रक से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

यह भी पढ़ें:

अहमदाबाद में होगा टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, फाइनल का वेन्यू भी आया सामने! जानें शेड्यूल पर ताजा अपडेट